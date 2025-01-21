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川普幣發行3天市值飆到117億 打開監管道德潘朵拉盒子

財經新聞組／綜合報導

川普自行創立的數位加密貨幣「川普幣」（$TRUMP）20日市值飆升至近120億元，並吸引了數十億美元的交易量。而就在川普重返白宮前幾小時，比特幣也創下歷史新高。

川普於17日推出自己冠名的迷因幣(meme)「川普幣」。根據CoinMarketCap的數據，該數位貨幣20日一度飆升至58.56美元，市值達到約117億美元，成為市場第18大數位加密貨幣。24小時交易量達到525億美元。

川普家族之前已與另一家名為「World Liberty Financial」的加密貨幣新創公司在該領域有過合作關係。官網資訊顯示，「川普幣」80%的供應量由川普旗下公司CIC Digital和CIC Digital共同擁有的一家名為「Fight Fight Fight」的實體持有。

另外，川普的妻子梅蘭尼亞川普(Melania Trump)也於19日推出自己的數位加密貨幣「第一夫人幣」。CoinMarketCap數據顯示，其交易價格20日一度達12.03美元，市值達19億美元。

同時，比特幣在20日創下10萬9071.86元的歷史新高。作為全球最大的數位加密貨幣，比特幣本月至今已飆升逾10%。

針對川普推出自己的「迷因」幣，就連數位加密貨幣社群的參與者也感到驚訝。

獨立數位加密貨幣分析師迪安納珊(Justin D'Anethan)表示：「即使人們很容易將其視為川普的另一個『奇觀』，但川普官方代幣的推出打開了道德和監管問題的潘朵拉盒子。 」

他說，雖然這枚數位貨幣代表了去中心化金融(DeFi)世界與政治舞台的融合，但它也「模糊了治理、利潤和影響力之間的界限」。並強調：「公眾人物、尤其是那些具有如此政治影響力的人，應該在投機市場上發揮這種影響力嗎？這是監管機構不太可能忽視的問題。」

資管管理公司Euro-Pacific Asset Management首席經濟學家兼全球策略師席夫(Peter Schiff)也注意到「川普幣」價值的大幅上漲，並在社群平台X上稱之為新的數位黃金。

川普已承諾要成為「數位加密貨幣總統」，預計將發布行政命令減少數位加密貨幣的監管障礙，以促進數位資產的廣泛採用。

川普 貨幣 比特幣

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