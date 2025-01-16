美股最前線／出現3種情境 立刻採避險模式

貝萊德仍在擁抱風險資產，但策略師發布的最新報告指出，有幾項因素可能促使該公司轉向避險模式。

策略師寫道，「美股漲勢可能持續。然而，經濟轉型和全球政策轉變可能會將市場和經濟推向新的局面。我們關注的是短期波動，但同時注意調整觀點的觸發因素，無論是降低風險還是轉變我們的偏好。」

貝萊德列舉三件可能導致該公司轉向更趨於避險的情境：

一、川普 政府推出不利市場的政策

市場普遍認為川普的總統任期對風險資產有利，投資 人關注的是更寬鬆的監管以及2025年經濟可能實現更高成長率的潛力。

但貝萊德表示，川普也可能採取「不利市場的政策方法」，這將涉及他兌現削減稅收和對美國進口商品徵收高額關稅的承諾。這些政策可能會推高通膨，加劇美國的債務負擔，並導致利率 長期保持高位；所有這些都可能是風險資產的利空因素。

二、投資人信心惡化

另外，如果投資人對美股前景更加悲觀，這可能會對市場造成影響。貝萊德表示，由於公司獲利疲軟或科技業估值過高，交易員可能熱衷於降低風險。

最近幾周，市場情緒已開始變得更加悲觀。根據美國投資人協會(AAII)最新的投資人信心調查，37%的投資人對未來6個月股票看跌，高於歷史平均水平31%。

三、金融市場出現脆弱跡象

策略師表示，金融市場持續出現「高風險」跡象是另一個可能促使貝萊德放棄其風險交易的觸發因素。

該公司指出近期美國債券遭拋售，就是源於對川普政策可能推高通膨的擔憂，可能導致利率長期保持高位。

報告指出，「以更高的利率對公司債務進行再融資是另一項風險，這可能會挑戰那些假設利率將保持低點公司的商業模式。」（財經新聞組）