Nvidia漲勢受阻 專家仍看好今年股價將上漲32%

自ChatGPT引發人工智慧(AI)熱潮以來的兩年間，輝達 (Nvidia)的市值增加了3兆元，是史上最短時間內的最大漲幅。但如今，這家晶片 製造商的情況正在改變。

競爭對手和客戶正在加緊努力，以搶占AI晶片更大的市占率；晶片業迅猛的收入成長正在放緩。拜登政府正考慮限制輝達最先進晶片的海外銷售，目前尚不清楚川普的新政府將如何處理這個問題。

聽起來很可怕？但這些風險都沒有阻止投資 人勇往直前，隨著AI運算支出的不斷增加，輝達的股價上漲可能在2025年為其市值再增加數千億元。

Hennion & Walsh Asset Management投資長曼恩(Kevin Mahn)表示：「我並不擔心輝達的股價已經達到頂峰。」「雖然也會看到更多波動，但還有進一步成長的空間。AI革命向來是一條漫長而充滿坎坷的道路。」

這種動盪最近有所顯現，輝達執行長黃仁勳的演講未能達到投資人的高度預期，導致其股價暴跌。該股已連續5個交易日下跌，自1月6日創下歷史新高以來已下跌12%。

Advisors Capital Management投資組合經理兼合夥人菲尼(Joanne Feeney)表示：「輝達的股價波動性永遠遠高於市場。」該公司本周調升了該股目標價，「我們認為該公司的獲利成長會連續多年遠高於平均水平，這就可以解釋並維持其估值。」

根據《彭博》彙編的各家分析師目標價平均值，預計未來一年輝達股價將上漲32%，使這家晶片製造商的市值超過4兆元，超過其最接近的同行蘋果和微軟。其營收將在1月30日結束的本財年達到1290億元 ，高於兩年前的270億元。