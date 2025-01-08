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美股最錢線／對川普2.0太樂觀 可能適得其反

財經新聞組／綜合報導

BCA研究表示，投資人對經濟和股市今年強勁表現的樂觀情緒可能適得其反，2025年的成長可能低於預期。

該研究公司在最新報告中表示，一種源於「動物本能」的風險正在市場中蔓延；這指的是投資人預期川普第二任期內降息和經濟復甦，因此對股市持強烈的樂觀態度。

但BCA表示，這種樂觀情緒可能對市場不利，因為所謂的「動物本能」可能會加劇通膨，並導致利率維持偏高水平更久。該公司表示，投資人應「自擔風險入市」。

BCA全球資產配置策略師柯瑞亞(Juan Correa)在報告中寫道：「矛盾的是，對美國經濟的強烈樂觀情緒正在降低2025年經濟成長再次加速的可能性。由於資產價格中蘊含的極高樂觀情緒，這需要採取防禦性的投資組合策略，投資期限為12個月。」

雖然通膨率已從2022年的高點大幅下降，但近期的反通膨趨勢已逆轉。根據勞工統計局的數據，美國去年11月CPI年增2.7%，高於前月的2.6%。

聯準會正關注通膨再次成為問題的可能性。根據聯準會最新的經濟預測摘要，80%的聯邦公開市場委員會(FOMC)成員認為核心通膨有上行風險。

此外，聯準會的利率預期也開始上升，這是市場和經濟的另一個風險。聯準會已大幅下修今年降息的預測，今年將只降息2次25個基點。

美債殖利率也在上升，10年期美債殖利率上周升至近4個月來的最高水準。

柯瑞亞表示，較高的美債殖利率可能顯示投資人已經「接受」利率長期維持高點的想法，並可能預期如果經濟繼續走弱，將會有大量的政府刺激措施。

但這種對刺激措施的樂觀情緒也開始對經濟產生反作用，因為高殖利率收緊了金融狀況。

穆迪數據顯示，去年12月，評級為AAA的成熟公司債平均殖利率升至7個月來的高點，反映出公司融資成本的上升。（財經新聞組）

殖利率 投資 聯準會

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