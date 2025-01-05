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調查：Z世代平均19歲開始買股票 更勇於嘗試加密貨幣

編譯中心／即時報導
Z世代年輕人勇於嘗試加密貨幣等新投資。(路透)
Z世代年輕人勇於嘗試加密貨幣等新投資。(路透)

最新調查顯示，美國的Z世代(約1997年至2012年出生者)年輕人更重視投資，平均19歲就開始投資股市，投資態度也與前輩們大不同，更勇於嘗試加密貨幣等新投資。

嘉信理財(Charles Schwab)的2024年現代財富調查顯示，平均而言，Z世代比千禧世代的25歲、X世代的32歲以及嬰兒潮世代的35歲都還早。許多年輕人成年之際，正值改變投資景象的科技熱潮出現，包括散戶投資平台羅賓漢(Robinhood)等應用程式(App)問世，還有加密貨幣、人工智慧驅動的理專出現，這些年輕人也都能上社群媒體分享致勝策略或虧損的教訓。

金融機構管理局(FIRA)2022年的研究發現，18-34歲的年輕人中，78%透過行動App進行交易，60%以社群媒體為投資資訊的來源之一。

Z世代也更勇於嘗試加密貨幣等新投資，儘管許多人都不知道這些投資的長期績效前景，這群年輕人信任親友理財建議甚於財務顧問的程度，也超越其他世代的前輩。

展望股市前景，專家認為，在美股連兩年強漲後，儘管今年依然看漲，但現在也該是防禦操作的時候。Glenview信託公司投資長史東建議，能配置一些資金到表現較低迷的防禦類股，例如消費必需品和醫療保健類股，還能搭上補漲行情。

投資人本周將緊盯聯準會(Fed)去年12月會議紀錄、以及12月就業報告，以揣測Fed本月的決策前景。Fed上次會議紀錄將揭露決策官員對經濟前景與風險的看法細節，Fed理事庫格勒和舊金山聯準銀行總裁戴莉4日都表示，抗通膨之役還沒結束。

12月非農就業人口預料將增加16萬人，失業率維持在4.2%，顯示勞動市場依然穩固，預料不會改變Fed今年將放慢降息的立場。

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