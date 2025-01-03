我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華埠監獄拆除進入收尾階段 DDC：建築公司接近簽約

曼哈頓堵車費1月5日開徵 付費方式分2種

美股2025將上演「帽子戲法」再漲20％ 原因出在這2股力量

編譯易起宇／綜合外電
凱投宏觀分析師預期，美股今年將連續第三年大漲逾20%，原因和去年類似，為AI熱潮和美國的超群表現。 （歐新社）
凱投宏觀分析師預期，美股今年將連續第三年大漲逾20%，原因和去年類似，為AI熱潮和美國的超群表現。 （歐新社）

凱投宏觀（Capital Economics）分析師表示，美股今年有可能上演「帽子戲法」，連續三年大漲逾20%。若此預測成真，那將是美股史上唯二的連三年大漲，上次發生是在達康泡沫（dot-com bubble）期間的1997至1999年。

Business Insider報導，凱投宏觀分析師表示，有兩股力量將引發今年美股的持續漲勢，而這兩股力量和去年類似，分別為投資人對AI的熱忱，以及「美國例外論」。

資深市場經濟學家伊歐娃涅表示：「我們認為，圍繞著AI的熱忱將進一步推升大型科技股的股價，尤其是透過估值升高，漲幅也將擴散到整個股市。」

伊歐娃涅表示，從本益比來看，美股估值仍遠低於達康泡沫時期看到的峰值，暗示還有許多上漲空間。而且包含大型科技股在內許多類股的超額盈餘殖利率（excess earnings yield，一種用來衡量實質「零風險」殖利率的數據），仍遠高於達康泡沫時期的高峰。

另一個美股應該表現好的原因是因為美國經濟穩健，尤其是相對其他同等地位國家。

伊歐娃涅表示，美國2025年的經濟表現應該會繼續超越其他先進經濟體，這將幫助提高對美企獲利的預期。

該報告並指出，川普第二任期應該會使美股相對他國市場更具吸引力，部分原因是川普提議的貿易政策。

伊歐娃涅說：「雖然川普執政可能限制美股表現的絕對值，但預料將透過全面性關稅打壓非美國股市的展望，幫助拉抬美股表現的相對值。」

美股 殖利率 川普

上一則

傳蘋果將延後採用台積電2奈米晶片 因成本過高且產能有限

下一則

世界首富與次富的距離？馬斯克狠狠輾壓貝佐斯 身家多出1880億美元

延伸閱讀

川普、賀錦麗通話紀錄被駭客竊取販售 1美軍涉案

川普、賀錦麗通話紀錄被駭客竊取販售 1美軍涉案
川普在社群平台貼文籲「開放」北海、擺脫風力發電機

川普在社群平台貼文籲「開放」北海、擺脫風力發電機
Cybertruck爆炸案 犯嫌現役美軍傳是川普粉絲

Cybertruck爆炸案 犯嫌現役美軍傳是川普粉絲
賽巴斯汀扮演川普 灌可樂增肥15磅 大喊：別學我

賽巴斯汀扮演川普 灌可樂增肥15磅 大喊：別學我

熱門新聞

老牌網域註冊公司VeriSign，是巴菲特的波克夏最近加碼投資的公司。(美聯社)

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

2024-12-28 08:46
2024年若拿出10,000美元投資，比特幣的表現會超越傳統資產。(路透)

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

2025-01-01 22:25
前瑞銀全球策略師朱洛夫預測，美股「耶誕行情」可望延續，但2025年美股將見頭，最後陷入熊市。他並預言，日圓升值勢不可免，恐再掀利差交易平倉潮、重創美國科技巨頭股，屆時美國公債可望揚眉吐氣。(美聯社)

明年美股美元美債怎麼走？策略師這樣預測

2024-12-26 09:50
比較富比世2000年與最新的富豪排行榜，會發現包含微軟創辦人比爾蓋茲在內的多名富豪仍名列其中，但多數名字都已換人。（美聯社）

25年能改變什麼？看看富比世的富豪榜

2024-12-26 12:24
（路透）

2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

2025-01-01 15:49
信用卡貸款違約狀況大增，顯示在歷經數年高通膨後，收入較低的消費者財務狀況正在惡化。（路透）

全美卡債違約大增 轉銷呆帳額達14年最高

2024-12-29 19:45

超人氣

更多 >
2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻

2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣