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川普2.0來臨 花旗、美銀退出淨零銀行聯盟 碳排承諾打折

編譯湯淑君／綜合報導
美國銀行與花旗集團在2024年的最後一天宣布退出聯合國「淨零銀行聯盟」。（路透）
美國銀行與花旗集團在2024年的最後一天宣布退出聯合國「淨零銀行聯盟」。（路透）

繼高盛和富國銀行之後，美國銀行（BofA）與花旗集團在2024年的最後一天也宣布退出聯合國「淨零銀行聯盟」（NZBA），顯示美國金融業為因應川普2.0時代來臨，對履行氣候目標的承諾已打了折扣。

這個全球銀行合作抑制溫室氣體排放的聯盟在2021年成立，目的在限制對化石燃料產業放款、藉此縮減相關投資，當時號稱是朝協助改善全球暖化邁進一大步。金融公司長久來貸款給化石燃料產業，雙方關係密切，因此挨批是氣候暖化的幫兇。

近年來，金融公司努力把淨零碳排標準納入日常營運。然而，隨著美國總統當選人川普1月重返白宮，金融業唯恐觸怒不滿化石燃料產業融資受限的共和黨決策人士，近來紛紛宣布退出NZBA。高盛和富國銀行已相繼在2024年12月上旬和中旬退出。

當年協助組成NZBA的花旗集團於2024年12月31日發布聲明表示，雖退出聯盟，仍會信守對氣候目標的承諾，只不過焦點轉向資助新興市場推動降低溫室氣體的計畫。花旗說：「我們會持續與客戶合作，協助他們過渡到低碳經濟，同時確保能源供應無虞。」

美銀的聲明類似，在回覆路透的電郵聲明寫道：「我們會持續與客戶在這議題上合作，滿足他們的需求。」

凡是接受NZBA成員銀行放款和投資的公司，必須在2050年之前，達到二氧化碳淨零排放的目標。

但在川普去年11月勝選後，美國的銀行及其他金融業者承受與日俱增的壓力。共和黨國會議員向他們施壓，要求撤銷昔日應允少放款給石油與天然氣等傳統能源業者的承諾。

德州和其他十個共和黨主政的州上個月提告，指控貝萊德、先鋒和道富這三家大型指數基金公司觸犯反托辣斯法，以追求淨零碳排目標為名義，濫用在投資界勢力限制煤炭產量、哄抬能源價格。

投資 共和黨 川普

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