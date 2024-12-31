我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓不趁亂對南韓動手 反對美國嗆聲 金正恩有何盤算？

總統大選押川普 馬斯克資產12個月內暴增2130億

美元2024年漲7% 封關日觸及兩年新高

編譯黃淑玲／綜合外電
美元指數2024年封關日觸及兩年新高。 (路透)
美元指數2024年封關日觸及兩年新高。 (路透)

美元周二（12月31日）創下兩年新高，2024年兌所有主要貨幣幾乎都實現年度上漲，主要是美國聯準會（Fed）將利率維持高於其他主要央行，美元的表現因而領先。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數（DXY），在2024年最後一個交易日盤中觸及今年最高、也是2022年11月以來最高的108.583。收盤漲幅縮小至0.33%，報108.487，2024年美元指數全年漲幅達到7.0%。新年假期前，周二的匯市交易清淡。

路透分析，由於美國通膨率仍高於聯準會的2%目標，交易員現已調整預期，認為聯準會2025年若要進一步降息，將採取緩慢且謹慎的做法。

分析師展望明年，預期川普上任美國總統後，將兌現競選政見，推出包括放鬆企業管制、減稅，對外加徵關稅和打擊非法移民等政策。這些措施可望促進美國經濟成長，但也將增加通膨上漲機會；美國公債殖利率會走高，美元需求增加。

三菱日聯金融集團高級貨幣分析師哈德曼（Lee Hardman）表示說：「美債殖利率已調整至更高水準，以反映即將上任的川普政府政策可能帶來的通膨影響，包括提高關稅、收緊移民政策和維持寬鬆的財政政策。」

另外，美國以外的國家的經濟成長前景疲軟、中東地緣政治緊張局勢加劇以及持續的俄烏戰爭，也增加市場對美元的需求。

回顧2024年主要貨幣兌美元的匯價表現，日圓是今年最大的輸家之一，因為日本和美國之間的利差較大，日圓兌美元匯價2024年連續第四年下跌，年線跌幅近11%。周二日圓兌美元貶值0.23%至157.20日圓兌1美元。

分析師指出，今年Fed如果進一步放寬貨幣政策，再加上日本銀行（央行）升息，可為日圓提供支撐。在那之前，交易員關注日本當局的干預，去年日本當局已曾多次出手支撐日圓。

主要貨幣當中，英鎊2024年兌美元匯價相對較強，跌幅最小，年度貶值約1.6%。歐元兌美元年線跌幅則在6.2%，市場預期歐洲央行的降息幅度將比Fed更大。

澳幣與紐元與日圓同屬2024年兌美元表現較弱的一群。全年澳幣兌美元匯價下跌約 9.2%，是2018年以來表現最差的一年。紐元兌美元下跌11.4%，是2015年以來最差。

貨幣 殖利率 日本

上一則

大宗商品漲幅王 可可豆飆近180%居冠 焦煤墊底

下一則

黃金2024年大漲逾27%創14年來最佳 布蘭特原油連跌兩年

延伸閱讀

Fed啟動貨幣政策架構評估 是否改為確切瞄準2%通膨目標？

Fed啟動貨幣政策架構評估 是否改為確切瞄準2%通膨目標？
美信用卡違約 前9月轉銷呆帳460億 金融海嘯後最糟

美信用卡違約 前9月轉銷呆帳460億 金融海嘯後最糟
川普2.0美國亞太聯盟崩潰？分析：維持駐軍重新談判

川普2.0美國亞太聯盟崩潰？分析：維持駐軍重新談判
美ETF資產首度突破10兆 史坦普500指數與比特幣是大贏家

美ETF資產首度突破10兆 史坦普500指數與比特幣是大贏家

熱門新聞

老牌網域註冊公司VeriSign，是巴菲特的波克夏最近加碼投資的公司。(美聯社)

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

2024-12-28 08:46
前瑞銀全球策略師朱洛夫預測，美股「耶誕行情」可望延續，但2025年美股將見頭，最後陷入熊市。他並預言，日圓升值勢不可免，恐再掀利差交易平倉潮、重創美國科技巨頭股，屆時美國公債可望揚眉吐氣。(美聯社)

明年美股美元美債怎麼走？策略師這樣預測

2024-12-26 09:50
比較富比世2000年與最新的富豪排行榜，會發現包含微軟創辦人比爾蓋茲在內的多名富豪仍名列其中，但多數名字都已換人。（美聯社）

25年能改變什麼？看看富比世的富豪榜

2024-12-26 12:24
印度證券交易委員會（SEBI）23日勒令Bharat Global Developers的股票暫停交易，因該公司涉嫌以發布虛假訊息，操縱股價。 路透

這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

2024-12-23 11:38
華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東，25日發布影片，為即將到來的 2024 華為花粉年會預熱。他表示，今年華為上市了別人想得到但做不出來的產品，「明年會有大家想不到的產品，未來還有大家不敢想的產品！」（圖／取自余承東微博）

美國5年制裁失敗？余承東：華為明年有大家想不到的產品

2024-12-25 11:10
巴菲特表示，購屋時應避免眼高手低。 （路透）

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

2024-12-23 08:10

超人氣

更多 >
「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由

「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由
「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了
趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我
喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡