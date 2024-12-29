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紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

任內與台斷交 卡特當年爆伊朗人質危機 致連任輸雷根

未來一周美股觀察指標 這些數據將公布

記者張瀞文／台北即時報導
美股最近交投清淡，但市場仍期待「聖誕行情」，也就是每年最後五個交易日加上次年前兩個交易日的股市多頭。即將進入2025年，法人指出，川普政策及美國聯準會（Fed）降息速度都將大幅影響美股走勢。(美聯社)
美股最近交投清淡，但市場仍期待「聖誕行情」，也就是每年最後五個交易日加上次年前兩個交易日的股市多頭。即將進入2025年，法人指出，川普政策及美國聯準會（Fed）降息速度都將大幅影響美股走勢。(美聯社)

美股最近交投清淡，但市場仍期待「聖誕行情」，也就是每年最後五個交易日加上次年前兩個交易日的股市多頭。即將進入2025年，法人指出，川普政策及美國聯準會（Fed）降息速度都將大幅影響美股走勢。

富蘭克林投顧指出，美股聖誕行情開跑，成長股領漲。未來一周將公布美國12月ISM製造業指數，S&P Global製造業採購經理人指數（PMI）等，將是美股觀察指標。

富蘭克林投顧表示，2025年有三大因素將持續推動美股成長。首先，美國經濟正進入一個新的、以創新為主導的商業周期，推動因素包含人工智慧（AI）加速應用、醫療保健創新、能源基建投資、再工業化等。

其次，利率環境將具有支撐性，特別是在通貨膨脹保持低位且經濟成長率具有支撐的情況下。第三，川普政府的放鬆監管政策可能激發商業格局更具活力，在金融服務、加密貨幣、科技、工業、能源產業的監管放鬆，更可望帶來巨大機會。

瑞士百達資產管理 指出，預期2025年主要經濟體的成長具有韌性，全球經濟成長在2025年估計將保持穩定於2.8%，接近趨勢成長率。通膨將繼續下滑，儘管成熟市場央行不太可能在2025年達到2%的目標。不過，利率下降，將有助於股票表現優於債券，看好美股將表現領先。

美股 利率 川普

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