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川普關稅全球供應鏈擔憂 趕出貨、轉移生產…醞釀漲價

編譯季晶晶／綜合26日電
川普揚言普徵關稅，引發全球供應鏈「驚惶失措」。(路透)
川普揚言普徵關稅，引發全球供應鏈「驚惶失措」。(路透)

不等川普1月20日上任美國總統，宣布要針對哪些國家和產品、課徵多高的關稅稅率，全球各地的企業已經因為他揚言普課關稅而展開行動：例如，中國杭州廠商天泰戶外用品公司這兩個月趕著將戶外家具和涼亭出貨給美國客戶，並開拓其他市場，與此同時，德國釀酒師Matthias Arnold則忙於在歐洲葡萄酒再次被課徵關稅之前，盡可能地完成來自美國進口商的大量訂單。川普引發的這場混亂，讓全球貿易體系更易出現瓶頸、承受更高的成本、在經濟衝擊來臨時更難以抵禦。

洛杉磯報關及物流顧問公司Krieger Worldwide的總裁Robert Krieger說：「我們仍處於驚慌失措期。供應鏈即將出現重大變化」。

總部在加州的JLab已將90%的生產外包，從中國轉移到越南、馬來西亞和其他國家，以躲避川普上次任內徵收的關稅，執行長Win Cramer表示，「我們基本上被迫在中國以外重建供應鏈，這不是一件容易的事」。不確定因素讓他暫時凍結聘雇直至6月，而如果這次真的普徵關稅，他將提高公司耳機和無線產品的售價。

為搶得先機，有些公司提前下訂單。其他公司則努力尋找新的供應商，如果辦不到，則與現有供應商重談條件。他們的說法都是：新的壓力推高成本，包括更多的庫存、更貴的快遞費，或者必須冒險選擇不熟的合作夥伴。這將影響到利潤。最終要由消費者埋單。

儘管提前行動，卻不保證上次有助抵抵禦川普關的策略，這次也能奏效。

俄勒岡州波特蘭的女裝店Paloma Clothing已向海外供應商追加訂單，創辦人之一的Mike Roach表示：「身為企業老闆，最討厭不確定性。但我們能做的卻不多。」

駐華盛頓的海關律師Evelyn Suarez指出，許多能適應川普首輪關稅的企業，恐難應付第二輪的打擊，她的客戶包括從中國進口零組件的美國製造業公司，「他們目前還能支應，但若關稅再提高60%，那將令人望而卻步」。她的客戶 「正為更高的成本做準備，這是一個真正的挑戰，因為價格將上漲」。

現在想精確衡量經濟受影響程度，還為時尚早。但Oxford Economics在止於12月10日的兩周內對156家企業進行調查，有65%的受訪者表示，全球貿易戰會在未來兩年對全球經濟構成非常重大的風險，有38%認為俄羅斯與北約會攤牌，14%則認為中國與台灣會發生衝突。

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關稅 川普 供應鏈

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