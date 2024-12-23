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美股大反攻 聖誕行情開趴倒數

編譯劉忠勇／綜合報導

美股三大指數上周五（20日）反攻，道瓊工業指數大漲498點，和史坦普500指數雙雙寫下美國大選以來最佳單日表現，一掃上周低迷氛圍，燃起本周將如期上演聖誕老人行情的期待。

道瓊和史坦普500指數上周五分別上漲1.2%和1.1%，科技股為主的那斯達克綜合指數上漲1%。不過，受到聯準會（Fed）上周三表示明年利率水準高於預期的拖累，三大指數周線仍分別下跌至少1.8%。

費城半導體指數和台積電ADR上周五分別上漲1.5%和1.3%，但周線仍各下挫3.6%和1.9%。

美國商務部上周五公布Fed看重的11月不計食物和能源的核心個人消費支出（PCE）物價年增率為2.8%，低於預期，美股開低走高。

Global X投資策略主管赫夫斯坦說：「市場仍在消化利率政策的轉變，Fed在降息方面可能略嫌保守，我們仍預期明年可能會有三次甚至四次降息，但這將取決於勞動市場出現疲軟。」

兩位Fed官員的談話也激勵投資人士氣。芝加哥聯準銀行總裁古斯比說，他仍預料利率未來12到18個月內會「顯著下降」。紐約聯準銀行總裁威廉斯也主張繼續降息 。

美國公債殖利率上周五回落，10年期公債殖利率收在4.522%，殖利率之前連續兩天走高，上周四高達4.569%。

道瓊指數本月已下跌超過5%，上周三還一度暴跌1100點；史坦普500指數本月也下跌超過2%，只有那斯達克本月上漲近1%，是本月三大指數中唯一保持上漲的。不過歷來12月大部分漲幅通常出現在月底，聖誕老人行情加上交易量偏低，為今年強勁漲勢注入最後一波動能。

所謂聖誕老人行情落在聖誕節後也就是一年最後五個交易日及次年1月的前兩個交易日。

根據「股票交易員年鑑」統計，1969年以來，史坦普500指數在這段期間平均上漲1.3%。

不少投資人預期，史坦普500指數今年漲幅可能超過這個平均值，甚至可望在年底前衝上6100點。

史坦普500

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