雞蛋通膨來襲別緊張 經濟學家：純屬獨立狀況

11月全美蛋價上漲8.2%，是20年來最大月漲幅之一。圖為加州雞場工人整理雞蛋。(美聯社)

感恩節前的周日，明尼蘇達州雜貨店裡的蛋幾乎斷貨，而且價格貴得驚人，12粒裝一盒單價比四個月前高出1.7美元，相當於40%；蛋價幾乎全美上漲，其他食品也漲。不過，專家出面為大家解憂，聲稱這波食品漲價有其獨特因素，不致引發全面通貨膨脹。

最新消費者物價指數顯示，11月全美蛋價上漲8.2%，是20年來最大月漲幅之一；牛肉、咖啡 和非酒精飲料價格也上漲，雜貨整體價格因此出現2023年1月以來最大月漲幅。

批發價漲幅更大，11月雞蛋 批發價飆漲近55%，食品批發價上漲3.1%，創兩年來最大月漲幅，令人膽戰心驚。

非物價系統出問題

但經濟學家說勿驚慌，目前是「雞蛋通膨」（egg-flation）以及一些主要食品類價格突然上漲，純屬獨立狀況，並非整個物價系統出問題。

食品價格這一波走高看似異常，事實上疫情爆發前就已上揚。

EY Parthenon首席經濟學家達科（Gregory Daco）說，整體雜貨價格上漲相對溫和，與疫情前的情況幾乎一致，不必擔憂。

先前全美出現一個世代才有一次的高通膨壓得大家喘不過氣來，雖然是疫情、烏克蘭戰爭和其他事件等多重因素交錯影響的結果，並非政府的錯，卻讓前總統川普（Donald Trump）得以趁虛重返白宮。

這幾年嚴重通貨膨脹之前，食品價格便一直受天候、農作物產量、疾病、戰爭、供應鏈混亂、需求激增或其他暫時干擾的影響而波動。最近雞蛋、牛肉、咖啡和柳橙汁價格上揚便是這種情況。

為農業企業提供服務的合作銀行CoBank食品飲料資深分析師羅伯茨（Billy Roberts）說，食品價格大幅上漲，未必是整體物價上漲。

各主要食品項目價格概況如下：

第一：蛋價（年漲幅37.5%）。禽流感疫情全美肆虐，以致於在節日期間雞蛋供應吃緊。美國農業部12月進一步下調全美雞蛋供應預測、上調2025年蛋價預測。

第二：牛肉（年漲幅5%）。美國農場局聯合會（American Farm Bureau Federation）數據顯示，全美牛隻庫存降至70多年來新低，在乾旱和其他成本走高下，低庫存將持續到2025年。CoBank報告預計，2026或2027年美國牛隻數量才會增加。

第三：柳橙汁（冷凍果汁年漲幅17.2%、新鮮果汁年漲幅3.1%）。美國約30%進口橙汁來自巴西，該國洪水、乾旱和柑橘綠化病造成柑橘收成創數十年新低，橙汁進口前景堪憂。羅伯茨認為，在供應問題下，橙汁恐怕不會只是暫時漲價。

第四：咖啡（年漲幅1.9%）。對巴西柑橘生產造成衝擊的天候因素也產生負面影響。全球咖啡豆比重最大的阿拉比卡咖啡豆12月初售價飆至每磅3.44美元，創新高。

康乃爾大學（Cornell University）農業與生命科學學院名譽教授霍夫曼（Michael Hoffmann）說，氣候變遷愈來愈嚴重，咖啡只會變得更貴。

第五：巧克力（可可產製的批發巧克力價年漲幅108.7%）。過去三年，一連串惡劣天候重創西非可可產區，該區可可占全球供應量70%以上；美國銀行（Bank of America）經濟學家認為，可可成本可能一直維持高價到2026年，糖果業面臨挑戰，業者藉由縮小產品尺寸、修改配方並側重非巧克力產品等方法因應。

根據最新報告，截至11月，全美雜貨價格較去年上漲1.6%，年增率低於整體通膨率（11月為2.7%），約是2008年至2019年期間的平均值。

食品雜貨價格年漲幅創去年同期以來新高，但與2022年整體平均漲幅11.4%、最高紀錄13.5%相去甚遠。

目前雜貨價格比2020年2月新冠疫情爆發前上漲27%；同期間內，某幾類價格漲幅比其他類別更大，蛋價過去四年上漲81%、人造奶油上漲55%、牛肉和小牛肉上漲37%、果汁上漲32%。

達科說，食品價格恐怕很難大跌並重返2019年水平，價格頂多持穩。

進口關稅恐推升漲勢

川普12月初放話要在國內鑽探更多石油以降低雜貨價格、進而降低天然氣價格和運輸成本，經濟學家和食品業專家認為這不容易，食品業者已在全美擴點以減少貨品運送，況且運輸成本上漲多因司機短缺。

經濟學家和企業界又說，川普揚言對墨西哥和加拿大徵收25%進口關稅，恐推高食品價格並再次助長整體通膨。

避免食品價格上漲幾乎不可能。

內布拉斯加州咖啡館Vidlak's Brookside已經營28年，由於關鍵原料成本上漲而備受壓力，創辦人維德拉克（Roger Vidlak）說，最近蛋價漲得離譜，六個月前一箱（12盒）大約18到20美元，如今飆至75美元。他每周查看蛋價格，並轉用受禽流感的影響較小的放養雞蛋，價格便宜得多，大約六個月沒有漲價，自行吸收，以免趕跑老顧客。