我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

13天假期出行現高峰 紐約地區估逾1380萬人

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

瑞銀分析股市泡沫快成形只缺1條件 建議布局台積電等5檔股票避險

編譯林聰毅／綜合外電
瑞銀分析師說，形成股市全面泡沫化的七大條件中目前已具備六個，剩下只缺美國聯準會的寬鬆貨幣政策，並建議投資人布局台積電等五檔股票，以規避股市泡沬化的風險。（美聯社）
瑞銀分析師說，形成股市全面泡沫化的七大條件中目前已具備六個，剩下只缺美國聯準會的寬鬆貨幣政策，並建議投資人布局台積電等五檔股票，以規避股市泡沬化的風險。（美聯社）

瑞銀（UBS）的分析師說，形成股市全面泡沫化的七大條件中目前已具備六個，剩下只缺美國聯準會的寬鬆貨幣政策，並建議投資人布局台積電、太平洋瓦斯電力公司（PG&E）等五檔人工智慧（AI）及電力類股，以規避股市泡沬化的風險。

以賈斯韋特（Andrew Garthwaite）為首的瑞銀投資銀行策略師表示，已經齊備的六條件包括：結構性牛市結束、企業獲利承受壓力、市場失去廣度、距離上一次泡沫已相隔25年、散戶湧入的程度、市場彌漫「這次不一樣」的氛圍。

瑞銀的報告指出，形成泡沫的最後一個條件是寬鬆貨幣政策，而美國聯準會在19日降息25個基點後將利率維持在限制性水準，使這項條件似乎無法很快達成。

賈斯韋特說：「我們缺少的是良性的貨幣環境。」他並表示，聯邦資金利率降至 3.2%左右就符合條件。

賈斯韋特表示：「然後，6.6兆美元的貨幣市場基金中有一部分可能很容易轉向股票。」他並指出，場外的現金可能會湧入強勢動能股，可能將泡沫吹得更大。

聯準會19日將美國基準利率調降至4.25%-4.50%，因此，至少還需再降息100個基點，才能滿足瑞銀所說的最後一項條件。

瑞銀預期，2025年股市形成泡沫的機率為35%，並認為聯準會最終將把利率降至足以引發這種追逐冒險心態的水準。

如果明年股市真的形成泡沫，史坦普500指數將上漲至少20%，報酬率將與2023和 2024年相當，不禁會令人想起1990年代末期的那波漲勢，最終是以網路泡沫爆破收場。

為規避泡沬風險，賈斯韋特建議投資人買進「價格合理的生成式人工智慧（AI）和電力類股」，包括台積電、臉書母公司Meta、英國國家電網（National Grid）、PG&E，以及美國綜合電力服務巨人Vistra。

利率 聯準會 貨幣

上一則

夏普堺工廠部分廠房以1000億日圓賣給軟銀 將用來興建資料中心

延伸閱讀

美股最錢線／大跌才健康 明年甚至不降息

美股最錢線／大跌才健康 明年甚至不降息
Fed鷹式轉向釋4訊息 降息門檻更高 寬鬆行動近終點

Fed鷹式轉向釋4訊息 降息門檻更高 寬鬆行動近終點
本周房貸利率微升 市場靜待聯準會降息

本周房貸利率微升 市場靜待聯準會降息
傳三星Exynos 2500要委外代工 外人也只有台積電能做

傳三星Exynos 2500要委外代工 外人也只有台積電能做

熱門新聞

巴菲特手握大量現金，預示市場回報低迷？（路透）

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

2024-12-12 23:30
美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

2024-12-17 09:25
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

2024-12-18 14:11
麥當勞10月底的財報會議稱低收入消費者更頻繁地在家用餐，抑制了客流量。(歐新社)

低收者財務壓力增 麥當勞一現象「很有感」

2024-12-13 20:29
美國通膨升溫顧慮再起，限縮聯準會（Fed）未來降息空間，基準的10年期美國公債價格連跌五個交易日，殖利率13日躍上4.4%。（路透）

Fed抗通膨卡關、明年降息生變 美國公債周線大跌

2024-12-14 07:20
道指下跌1123.03點或2.58%至4萬2326.87點，為1974年連續下跌11天以來最嚴重的連跌，也是今年來第二度單季下跌超過1000點。美聯社

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

2024-12-18 16:51

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事