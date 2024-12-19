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聯準會如期降息1碼 川普上台帶來不確定性 立場趨謹慎

財經新聞組／綜合報導
聯準會一如預期降息1碼，但對前景轉趨謹慎。（歐新社）
聯準會一如預期降息1碼，但對前景轉趨謹慎。（歐新社）

聯準會將關鍵利率調降1碼(0.25個百分點)，為連續第3次降息，但對未來幾年進一步降息轉持謹慎態度；聯邦公開市場委員會(FOMC)將隔夜借款利率降至4.25-4.5%的目標區間，重回2022年12月利率走高時的水平。

但聯準會表示，備受關注的個人成員未來利率預期「點陣圖」顯示，2025年可能只會再降息2次，少於9月最後一次更新「點陣圖」時的4次。

以每次25個基點為前提，官員表示2026年將再降息2次，2027年將再降息1次。長期而言，FOMC認為「中性利率」將落在3%，略高於9月預測0.1個百分點。

主席鮑爾在會後新聞發布會上表示：「透過今天的行動，我們已將政策利率從高點降低了整整1個百分點，我們的政策立場現在的限制性明顯減少。」「因此，在考慮進一步調整政策利率時，我們可以更加謹慎。」

聯準會宣布消息後，股指遭到拋售，公債殖利率大幅上漲。根據芝商所(CME Group)的FedWatch指標，期貨定價將2025年降息前景下修至0.25個百分點。

鮑爾說：「我們很快就會達到目標，但我認為，顯然進展速度會變慢。」他表示，Fed對於物價壓力持續緩解仍有信心，但也坦言官員已開始思考，美國準總統川普提出加徵關稅、減稅與限制移民政策可能影響經濟前景。

雖然FOMC將2024年全年國內生產毛額(GDP)成長預測調升至2.5%，比9月高出半個百分點，然而，官員預計接下來幾年，GDP將放緩至長期預測的1.8%。

經濟預測摘要的其他變化包括將今年預期失業率調降至4.2%，而聯準會首選指標的總體通膨率和核心通膨率分別調升至2.4%和2.8%，略高於預期。並高於聯準會2%的目標。

此外，聯準會將不得不應對總統當選人川普領導下的財政政策影響。川普已表態關稅、減稅和大規模驅逐出境的計畫，所有這些都可能會引發通貨膨脹，並使聯準會的工作變得複雜化。

鮑爾在談到川普政策時表示：「我們需要慢慢來，不要著急，要進行非常仔細的評估，但前提是我們要真正了解這些政策是什麼以及它們如何實施」，「我們只是還沒到那個階段」。

他表示，降息是重新調整政策的努力，因為在當前情況下不需要如此嚴格的限制，「我們認為經濟狀況非常好，當前政策也非常好。」

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