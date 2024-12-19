比特幣價格屢創高 奢侈品、零售商擬開放加密幣支付

近期比特幣價格一路狂飆，吸引高端時尚品牌和零售商的目光。（路透）

近期比特幣 價格一路狂飆，吸引高端時尚品牌和零售商 的目光，也進一步激起業者採用加密幣作為支付方式的興趣，盼藉此拓展新的營收來源，並建立加密幣投資人對自家品牌的忠誠度。

路透報導，在不久之前，僅少數奢侈品牌如路易威登（LVMH）、泰格豪雅（TAG Heuer）和宇舶表（Hublot），以及開雲集團旗下古馳（Gucci）和巴黎世家（Balenciaga），嘗試推出加密幣支付機制。但近幾周，法國春天百貨（Printemps）宣布與全球最大加密幣交易所幣安、法國金融科技業者Lyzi合作，在其法國店內接受顧客用比特幣和乙太幣等加密貨幣 付款，成為歐洲百貨公司的首例。

此時正值比特幣上漲之際，其他品牌和零售商都展現有意加入使用加密幣付款機制的行列。幣安法國總裁彭謝說，公司正和其他精品品牌洽談。

法國紳士精品品牌都彭（S.T. Dupont）也表示，預計在假期前於巴黎的兩間門市接受加密幣支付。維珍郵輪（Virgin Voyages）本月也推出首個接受比特幣支付的產品：要價12萬美元、可在該公司郵輪上長達一年的年度通行證。

監管機關早已警告，加密貨幣屬高風險資產，在現實世界的用途有限。高波動性也是加密幣被廣泛用作支付手段的另一個障礙。另一方面，美國準總統川普承諾支持比特幣，並預期引進對數位貨幣更友善的法規，激勵比特幣價格屢創新高。標普分析師說，情況正在改變，並指出，金融市場的區塊鏈創新，將可提升加密幣的可預測性。

全球奢侈品產業此時正面臨數年來最嚴重低潮，開始尋找新的成長來源。推出加密幣支付，可讓業者將自己重新包裝為創新、而非「只有嬰兒潮世代在買的老古板品牌」。