川普行情消退 道指連跌9天 創46年來最長跌勢

由於投資人紛紛轉向科技股，道指在本月初首次站上4萬5000點後，已連跌九天，為1978年以來僅見。圖為紐約證券交易所。(美聯社)

道瓊 工業指數在12月初首次站上4萬5000點之後，開始連續下跌；17日道指繼續開低走低，收盤下跌268點，在聯準會公布利率 調整決定前夕，已連續下跌九天，寫下自1978年以來的最長跌勢。

但在道指出現異常之際，大盤表現良好。史坦普500指數在6日創下新高，目前與該水準差距不到1%；那斯達克指數則於16日創下歷史新高。17日道指30檔股票下跌267.58點，跌幅0.61%，收在4萬3449.90點。史坦普500指數下跌0.39%，收在6050.61點。那斯達克指數下跌0.32%，收在2萬109.06點。

財經頻道CNBC指出，推動道瓊工業指數下跌的原因是投資 人紛紛轉向科技股，並撤出一些在川普勝選後於11月上漲的舊型經濟股票；這些非科技股股票在道瓊指數中占據主導地位。

TradeStation全球市場策略主管羅素(David Russell)表示，「華爾街意識到，川普當選總統可能不會像有些人期望的那樣對股市有利。金融股和工業股因川普勝選而上漲，現在可能不得不面臨更高的利率和貿易不確定性，醫療保健則是面臨近年來最大的政治風險」。

一些推動非科技股獲利了結的擔憂，主要集中在聯準會(Fed)18日即將公布的利率決定。

根據芝加哥商業交易所(CME Group)聯準會觀察工具，交易員預計降息1碼(25個基點)的可能性為95%。然而投資人和經濟學家擔心央行可能會犯錯，並面臨股市泡沫或引發更多通膨風險。

道瓊斯指數連跌九天，並不是投資者應該關注的唯一暴跌。The Opportunistic Trader執行長班尼迪克(Larry Benedict)表示，史坦普500指數的漲跌趨勢線(advance-decline line)已連續11個交易日下跌，這是至少自2001年以來最長的連續下跌趨勢；對投資者來說，市場廣泛疲軟的跡象，可能比道指持續下滑更像是個警訊。

FactSet數據顯示，自1978年2月以來，道瓊藍籌股不曾連續九個交易日收盤下跌過。但最近的市場下跌較為溫和，道瓊指數在前八個交易日僅下跌3%；從大局來看，這只是個小插曲。藍籌股今年迄今仍上漲16%；道瓊指數仍比大選投票日高出約1500點(3.5%)。