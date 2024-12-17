我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加家庭旅館華人上吊 房東推門見慘狀呼「救命」

震撼汽車界 Honda、Nissan傳協商合併

美最繁忙貨櫃港 洛杉磯港今年處理量可望創紀錄

編譯黃淑玲／綜合外電
洛杉磯港貨櫃碼頭。 (歐新社)
洛杉磯港貨櫃碼頭。 (歐新社)

美國最繁忙的貨櫃港，洛杉磯與長堤港複合港區，今年的貨櫃處理量可望創新高。其中洛杉磯港將寫下史上最繁忙的12月紀錄；長堤港今年初旺季開始就一直沒淡下來過，正朝有史以來最好的一年邁進。

洛杉磯港執行董事塞洛克周二（17日）說：「所有的跡象均顯示，我們向著紀錄裡最好的12月前進。」傳統上，12月是個營運較放緩的月份，但今年12月洛杉磯港的貨櫃處理量應該會超過90萬TEU（20呎櫃），合計全年將處理1,000萬TEU，這是史上第二次如此大的數量。

鄰近的長堤港，執行長寇德羅同日在另一個記者會上表示，長堤港11月已創最佳11月紀錄，估計全年貨櫃處理量可達960萬TEU，成為史上最好的一年。

洛杉磯與長堤港複合港區，約處理三分之一的美國進口貨櫃。這兩個港口獲得更多到貨輪前來，因為部分運輸業務為避開美國東岸與墨西哥灣沿岸港口10月時勞資爭議引發的港口作業中斷，繞道轉進加州港口。另外一個主要原因是廠商趕在川普的關稅威脅之前，搶著進口貨品。

明年港口的營運因而可能趨緩，目前還不明朗有什麼新關稅措施會在哪個時間點生效，以及哪類貨品、哪些國家會受到影響。

塞洛克說，關稅問題有可能最會導致貨櫃量減少，類似川普第一個任期時，2018年發動的關稅戰後的情況。

今年截至目前，洛杉磯港貨櫃處理量為940萬TEU，較2023年增加19%，並且高於五年平均值7%。11月處理量88.4萬TEU，年增16%。

洛杉磯港 長堤

上一則

政經不確定高 加幣跌至新冠疫情以來最低

下一則

Nissan暴漲24% Honda副總裁證實考慮合併、成立控股公司選項

延伸閱讀

拜登盯上中製傳統晶片 傳將加關稅 但決定權仍在川普

拜登盯上中製傳統晶片 傳將加關稅 但決定權仍在川普
洛縣家庭聚會突生意外 家犬攻擊3賓客遭刺死

洛縣家庭聚會突生意外 家犬攻擊3賓客遭刺死
洛杉磯華文作家協會誦讀賽 懷念老會長周愚

洛杉磯華文作家協會誦讀賽 懷念老會長周愚
超級樂透4700萬元頭獎 洛杉磯阿提夏魚市賣出

超級樂透4700萬元頭獎 洛杉磯阿提夏魚市賣出

熱門新聞

巴菲特手握大量現金，預示市場回報低迷？（路透）

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

2024-12-12 23:30
麥當勞10月底的財報會議稱低收入消費者更頻繁地在家用餐，抑制了客流量。(歐新社)

低收者財務壓力增 麥當勞一現象「很有感」

2024-12-13 20:29
美國通膨升溫顧慮再起，限縮聯準會（Fed）未來降息空間，基準的10年期美國公債價格連跌五個交易日，殖利率13日躍上4.4%。（路透）

Fed抗通膨卡關、明年降息生變 美國公債周線大跌

2024-12-14 07:20
用戶控告T-Mobile把一項不實收費標為政府規定費用，而轉嫁給用戶達20年。（美聯社）

T-Mobile捏造政府收費20年 轉嫁用戶挨告

2024-12-16 19:31
美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

2024-12-17 09:25
輝達今年來飆漲近175%，是道瓊工業指數成分股中唯一表現比沃爾瑪好的公司，但輝達11月初才剛被納入道瓊成分股，所以沃爾瑪確實可以被認為是2024年最佳道瓊成分股。歐新社

今年最佳道瓊成分股不是Nvidia 而是這家公司

2024-12-11 10:21

超人氣

更多 >
哪些生肖是顧家男？這組有點大男人、他們無條件寵妻

哪些生肖是顧家男？這組有點大男人、他們無條件寵妻
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點