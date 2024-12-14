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美聯準會下周降息幾成定局 市場聚焦最新經濟預測

財經新聞組／綜合報導
降息不再是市場關注焦點，而是聯準會對未來經濟的看法。（路透）
降息不再是市場關注焦點，而是聯準會對未來經濟的看法。（路透）

聯準會預期將在12月17至18日的會議上降息25個百分點，投資人認為降息已接近尾聲，更多注意力將集中在決策者同時發布的最新經濟預測上。

這些預測將包括更新聯準會官員認為將在2025年甚至2026年進一步降息的程度，這也必須同時考慮到通膨高於預期、健康的勞動市場、美國大選結果可能對全球貿易和移民格局的改變，以及持續的地緣政治風險。

由於需要評估的內容太多，存在大量新風險和大量不確定性，許多分析師預計聯準會18日的政策聲明、聯準會主席鮑爾的會後新聞發布會以及最新的預測所傳達的集體訊息將偏向有些鷹派。與幾個月前相比，聯準會可能更接近停止降息，或者至少非常勉強承諾會進一步削減借貸成本。

自聯準會9月或11月政策會議發布經濟預測以來，通膨並未出現太大改善。但其中一些細項的變化讓政策制訂者相信，物價壓力正在逐步緩解。住房成本上漲已經放緩，而聯準會用來衡量實現 2% 通膨目標進展的個人消費支出(PCE)物價指數，在下周公布11月數據時預期會繼續走低。

就業市場仍然是聯準會最意外的事情之一。自聯準會2022年3月開始大幅升息以來，失業率小幅上升，但4.2%仍低於全國長期平均水平，正好處於聯準會官員認為大致代表充分就業的中位數水平。如果12月沒有出現嚴重意外，失業率可能會在年底低於政策制訂者在9月預測的4.4%水準。

與此同時，創造就業機會的速度已較近年來的狂熱放緩，並導致一些政策制訂者認為勞動市場目前正在以健康的速度運行。

不過，這種韌性是政策制訂者表示希望對未來降息保持謹慎的原因之一，因為擔心經濟目前的運作實際上已接近極端。目前設定在4.5-4.75%範圍內的政策利率降幅過大可能會提振需求，削弱經濟滿足需求的能力，並導致通膨上升。

聯準會 降息 就業

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