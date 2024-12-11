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美股最錢線／4項因素支撐 估值不算太高

財經新聞組／綜合報導

瑞銀認為當前美股估值的確偏高，但不算太高，因背後有四大支撐因素：非衰退時期估值往往上漲、科技公司在美股占比大增、公司的現金流量改善、當前資本成本降低。

瑞銀策略分析師戈盧布(Jonathan Golub)及其團隊發布報告指出，美股當前美國經濟的衰退風險已被控制，預計史坦普500指數本益比在2025年會持續上升。

今年以來，美股屢創新高，目前史指本益比為22.2倍，比30年平均水準16.8倍要高出5.4倍。雖然高倍數常被視為看跌的訊號，但投資人更應該關注的是高估值背後的四個原因：

1. 非衰退時期估值往往上漲

許多投資人假設股票估值或股票風險溢價會回歸到公允價值。然而，瑞銀的研究顯示，股市估值在非衰退時期通常具有上行傾向，而在經濟收縮時期則會迅速修正。

2. 科技股占比大增

瑞銀表示，30年前，在網路商業化、智慧型手機誕生之前，科技股在史指中的市值僅占10%；而如今這個比率已增加至40%。在這轉變過程中，相較於其他類型的公司，科技股的營收成長更快，獲利率也更高，自然而然地推高了美股的整體估值。

3. 公司現金流改善

瑞銀表示，過去30年史指公司資本密集度已經降低，因此無論是科技股還是非科技股，現金流都大大增加；而更高的自由現金流意味著公司能向股東返還更多的資金，因此在本益比上獲得更高的估值非常合理。

4. 當前資本成本降低

目前，10年期美債殖利率約4.2%，比長期平均3.8%高出40個基點，但信用利差卻低了220個基點。這意味著資本成本比歷史平均低了20%。計算史指本益比時，如果使用當前較低的資本成本而非較高的長期平均資本成本，將使史指的本益比多出4.1倍。（財經新聞組）

美股 殖利率 投資

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