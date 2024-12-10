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美超微重挫傳將遭那指100剔除 梁見後：有信心不會下市

編譯黃淑玲／綜合外電
美超微執行長梁見後。（本報系資料庫）
美超微執行長梁見後。（本報系資料庫）

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）執行長梁見後周二（10日）表示，他有信心美超微股票不會被那斯達克交易所下市。他是在紐約參加路透舉辦的NEXT活動會場邊，接受訪問。他說，美超微會在明年2月期限前，完成所需的申報文件。

對於傳出美超微可能會被踢出那斯達克100指數成分股，梁見後沒有評論。彭博資訊分析師最新報告點名美超微等多檔股票，可能將被那斯達克100指數剔除。受此消息影響，美超微股價周二收盤大跌8.2%至40.54美元。

彭博分析師說，那斯達克100指數可能會以Palantir或是微策略（MicroStrategy）取代美超微。那斯達克交易所將在13日公告那斯達克100指數成分股的增減結果。

美超微股票掛牌交易的那斯達克交易所，上周以規定的例外行動，發函美超微同意延長該公司的財務年報、季報文件繳交期限至明年2月25日。

美超微先前受惠於生成式AI熱潮帶動的AI基礎建設需求，股價曾經飛天飆漲，市值一度達到670億美元。近期因為財務審計問題，股價重挫。

美超微的合作公司包括馬斯克的AI新創公司xAI，xAI正在發展超級電腦「Colossus」。

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