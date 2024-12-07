下市危機暫解除 美超微獲准延至明年2月補交財報

美超微（Super Micro）下市警報暫時解除，財報補交期限獲准延至明年2月25日。 （路透）

AI 伺服器大廠美超微（Super Micro）周五（6日）表示，那斯達克 交易所已准許該公司延後到明年2月25日前補交財務年報和季報。在新期限來臨前，美超微可維持在那斯達克掛牌交易。美超微股價受此利多激勵，在周五盤後一度大漲近13%，後來漲幅約9%。

上個月，美超微委任BDO做為新的會計稽核業者，同時向那斯達克遞交財務年報與季報的法遵計畫書。美超微在今年8月沒能依規定提交年報，進而威脅到公司能否繼續掛牌交易；當時美超微被做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）指控有做假帳等弊端，公司出面表示，延遲交年報是因為需要評鑑「內部財報管控」。接著，安永會計師事務在10月24日辭去美超微會計稽核業者的委任，更加重創美超微股價。

美超微周五說，公司預期可在明年2月25日之前，交出所有必須提交的財務報告，以期維持在那斯達克上市。在本月2日時，美超微宣布，由一名董事負責的內部調查已經完成，並沒有發現任何違規事證。

在最近幾個月因下市危機股價崩跌之前，美超微的股價因為公司使用液冷技術、搭載輝達 （Nvidia）AI晶片的伺服器需求強勁，一路狂飆。美超微預期，2025會計年度伺服器銷售將年增約67%至250億美元左右。

美超微股價從2022年底到今年3月被納入史坦普500成分股時的股價高峰，漲了逾14倍。然而由高峰至今，跌了近60%，6日收盤報每股43.93美元。那斯達克下市的流程最長可以走一年，美超微在2018年曾遭那斯達克下市。