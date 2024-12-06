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美上周初請失業金人數22.4萬 就業市場仍處健康水準

財經新聞組／綜合報導

上周申請失業救濟金的美國人數增加，但仍處於歷史健康水準。

美國勞工部報告指出，截至11月30日當周，初請失業金人數增加9000人至22.4萬人；超出21.4萬的分析師預測值。

截至11月23日當周，持續申請失業救濟金的美國人減少了2萬5000人，至187萬人。

抵消波動性後的每周申領失業金人數4周移動平均值增加了750人至21萬8250人。

每周申請失業救濟金數據被認為是美國裁員的指標。

雖然就業市場最近出現一些疲軟，但考慮到近年來利率上升，就業市場仍然健康，並且超出大多數預期。聯準會在2022年和2023年期間強力升息，試圖抑制美國經濟從短暫但嚴重的疫情衰退反彈時出現的極高通膨。

聯準會在最近兩次會議中調降了基準利率，以應對通膨回落，通膨已接近聯準會2%的目標。

本周政府報告指出，美國10月職缺從9月的740萬3年半低點反彈至770萬個，代表雖然招聘已經降溫，企業仍在尋找工人。

美國雇主10月僅新增微不足道的1萬2000個就業崗位。經濟學家表示，這個數字受到罷工和颶風的影響，許多工人暫時失業。

分析師預測，政府將於6日發布的報告中，美國雇主11月將新增就業崗位21.5萬個，這個數字與近幾個月情況較為相符。

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