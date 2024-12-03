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基辛格退休 分析：英特爾臨多重課題 應有共同執行長

中央社／新竹3日電
英特爾無預警宣布執行長基辛格從公司退休。（路透）
英特爾無預警宣布執行長基辛格從公司退休。（路透）

英特爾無預警宣布執行長基辛格從公司退休，12月1日起生效。半導體產業專家表示，這意味著英特爾宣告基辛格先前的營運方針失敗，未來將會有新方向與目標，不排除可能是英特爾起死回生、站穩腳步的轉捩點。

台灣工研院產科國際所研究總監楊瑞臨說，英特爾（Intel）當前面臨多重課題，除了技術和產品問題，國際情勢也在變化，英特爾或許應該學習台積電創辦人張忠謀先前交棒採取的共同執行長模式，由2名共同執行長各自分別負責外部和內部事務。

楊瑞臨揣測，基辛格（Pat Gelsinger）與英特爾董事會可能已爭執有些時日，如今雙方已到沒有互信基礎的地步，基辛格才會退休下台。這同時代表英特爾正式宣告基辛格2021年接任執行長時，設定4年推進5個世代製程及2025年超越台積電的目標無法達成。

楊瑞臨表示，英特爾面對的課題超出基辛格能力和智慧範圍，不是只有技術和產品問題，還牽涉到地緣政治。隨著基辛格退休，英特爾未來勢必會有新的方向與目標。

他認為，英特爾要找到非常稱職的「舵手」並不容易，因為未來的舵手不僅要懂半導體，更要能充分掌握人工智慧（AI）未來長期發展與脈絡。此外，也必須要能對接未來川普新政，以及地緣政治造成的國際新局勢。

楊瑞臨表示，英特爾或許可以學習張忠謀先前交棒劉德音和魏哲家時採取的共同執行長模式，1人對外應對地緣政治局勢變化，1人對內負責營運發展。

楊瑞臨說，美國總統當選人川普即將於明年上任，在其讓美國再次偉大的政策，英特爾和台積電亞利桑那州廠缺一不可，英特爾未來新團隊若能爭取到降稅或研發抵減等有利條件，不排除可能「起死回生」、重新站穩腳步。

楊瑞臨表示，英特爾在調整未來目標方向與確立戰略方針前，可能擴大委外代工，短期對於台積電將具正面效益；不過，台積電與英特爾長期競合關係有待進一步觀察，英特爾新團隊與川普政府間的關係變化值得留意。

路透報導，英特爾指派財務長辛斯納（David Zinsner）及高階主管霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）作為臨時共同執行長。董事會同時已在尋找新的執行長人選。

台積電 退休 川普

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