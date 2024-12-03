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好市多玩具買了10年「孩子長大不再需要」退貨成功

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財經簡訊

財經新聞組／整理

航商暴賺 美東港口要分潤

紐約─紐澤西港正展示其實力，試圖從航運業的巨額獲利和數十億美元的碼頭交易中分到更大一杯羹。這個美東最繁忙的港口要求在碼頭買賣交易中分潤，並尋求從跨碼頭業務中分到更大一塊餅，並要求貨物裝卸承租人砸更多錢升級基礎設施。根據海運顧問業者Sea-Intelligence，在2021至2022年間，船運業者總共賺進超過4,000億美元，約為其過去十年營業利益總和的十倍。在去年回跌後，船運業者最近一季的獲利總額略高於170億美元，比去年同期成長了七倍。

貝萊德收購私人信貸商HPS

貝萊德(BlackRock Inc.)即將完成收購HPS Investment Partners，躋身私人信貸頂級行列。知情人士透露，收購協議最快將於本周宣布，對HPS的估值超過120億元。貝萊德將以現金和股票的方式支付HPS的費用；並可發行證券提供資金。這筆交易將使管理11.5兆元資產的貝萊德擁有超過5000億元的另類資產。HPS管理著1230億元的私人信貸，是這個不斷成長的1.6兆元市場中最大的獨立管理公司之一。

亞馬遜試驗AI設計材料除碳

亞馬遜計劃為數據中心試驗一種新的除碳材料；數據中心面臨人工智慧(AI)系統碳排惡化的風險。新創公司Orbital Materials執行長戈德溫(Jonathan Godwin)表示，不同的是，AI本身就是碳過濾物質的設計者，「它就像原子等級的海綿。」「海綿中的每個空腔都有一個特定尺寸的開口，可以與二氧化碳良好地相互作用，但不會與其他物質相互作用。」節省成本是其吸引人的部分原因，這種新材料估計相當於租用GPU晶片來訓練強大AI每小時費用的10%。

Uber在印度推水上叫船服務

Uber宣布在印度喀什米爾地區風景秀麗的達爾湖推出水上交通叫車服務；用戶如果提前至少12小時、最多15天預約，就可以預訂湖上傳統木船Shikara的行程。Uber已在倫敦和其他一些城市提供水上運輸服務，這是首次在印度提供水上交通服務。大約有4000艘Shikara在達爾湖上活動，這些船隻通常裝飾華麗，遮蓋華麗，深受當地人和遊客的歡迎。Uber不會對透過其應用程式預訂的服務收取費用，乘客支付的所有船票都將歸Shikara營運商所有。

AI 印度 亞馬遜

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