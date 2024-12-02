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美股有望連兩年漲逾20% 明年走勢面臨「川普障礙」

編譯任中原／綜合報導
美股可望連續第二年締造漲幅超過20%的佳績，稱霸全球股市。(路透資料照片)
美股可望連續第二年締造漲幅超過20%的佳績，稱霸全球股市。(路透資料照片)

在美國總統當選人川普的減稅政策前景激勵下，美股史坦普500指數今年來強漲逾20%，可望連續第二年締造漲幅超過20%的佳績，稱霸全球股市，但明年漲勢也可能遭受貿易戰與關稅提高的「川普障礙」。

史坦普500指數去年收漲24.2%，今年來也已漲27.2%，若12月仍能守穩漲勢，將是過去100年來指數第四度連續兩年漲幅都超過20%，而且尚未包括股利在內，表現遠優於歐、亞股市。

美股上周雖多空消息紛雜，但仍表現超優，史坦普500指數一周來上漲1.1%。投資人本周將關注6日公布的11月就業報告，評估聯準會（Fed）12月降息的展望。美國11月非農就業人口預料將增加20萬人，失業率略升至4.2%，市場預期12月降息1碼的機率為66%。

儘管美國資產價格高於其他國家，但過去一個月來國際資金仍加速流入美股。富達指出，美企獲利成長仍將強勁，專家依然看好美股展望，因為川普減稅政策將激勵國內市場，而關稅將打擊其他國家，美國銀行（BofA）預期明年史坦普500指數有望再出現二位數漲幅。

不過，美股最近一波漲勢，已將股價推升到與1990年代末期相似的水位，目前景氣循環調整本益比（CAPE）約達38倍，雖低於1999年時的43倍多，但比任何其他時期都高，且與1998年底時相當，因此高盛與先鋒基金等機構已經警告，未來幾報酬率將乏善可陳。這並不表示2025年美股不會再現多頭走勢，但大清算可能遲早將臨。此外，川普的關稅戰和遣返無證移民政策前景，可能擠壓企業利潤，從而衝擊美股漲勢。

歷史經驗顯示，美股連續兩年大漲後，第三年表現相當分歧。1920及1930年代史坦普500指數曾締造此佳績，第三年便拉回。該指數曾於1927、1928年股市連漲，但1929年發生「黑色星期一」，導致「經濟大蕭條」。

美股1954、1955年也連續大漲，1956年則是小漲；1995及1996年亦強，且之後三年股市仍大漲，直到2000年才開始連跌三年。

美股 史坦普500 川普

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