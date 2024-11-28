PC復甦停滯 戴爾、惠普本季獲利不如預期

戴爾上季PC業務營收下滑1%至121億美元，低於分析師預測。(路透)

戴爾（Dell）上季營收和本季財測，以及惠普（HP）的本季獲利展望，都低於市場預期，凸顯出PC市場復甦的趨勢停滯。

戴爾上季PC業務營收下滑1%至121億美元，惠普則成長2%至95.9億美元，但兩家公司的表現都低於分析師預期。戴爾財務長麥吉爾在投資人會議上表示：「PC換機周期延後至明年。」惠普執行長羅爾斯受訪時則說，微軟新版Windows軟體沒有像先前一樣，迅速帶動企業客戶的PC換機潮。

PC市場在歷經疫情 時期銷售大爆發後，近幾年來陷入歷史性頹勢。產業分析業者IDC在10月表示，雖然PC市場今年開始有反彈跡象，但第3季出貨再度下滑。

戴爾第3季整體營收增加10%至244億美元，但低於分析師平均預估的244億美元；展望本季，營收將介於240億至250億美元，低於分析師預期的255.7億美元；預估調整後每股盈餘2.50美元，低於市場預期的每股2.65美元。

戴爾上季出貨29億美元AI 優化伺服器，高於市場預估的28億美元。

戴爾營運長克拉克表示：「AI對我們而言是個強勁的機會，沒有放緩跡象。」他透露，本季AI伺服器訂單達到36億美元，在「所有客戶類別都成長」。

戴爾主管表示，客戶的部分需求已轉移到稍後幾季，等待輝達新一代Blackwell晶片 。Blackwell晶片現已投入生產，但尚未大量出貨給終端客戶。

惠普公布，剔除特定項目後，預估本季每股盈餘70至76美分，低於分析師平均預估的86美分。上季營收成長1.7%至141億美元，僅略高於預期。

惠普執行長羅爾斯表示，零組件成本上揚正在傷害獲利能力，而非是需求問題。他說，隨著時間，零件價格應該會降下來。