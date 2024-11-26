Fed「鷹王」卡斯哈里：下月降息 仍是合理考慮

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）。 （路透）

美國聯準會 （Fed）裡的「鷹王」明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）說，下個月的利率 會議上，考慮再次降息 ，仍然是適當的。

卡斯哈里周一（25日）在彭博電視的訪談中，被問到聯準會是否應該在今年的最後一次利率會議上，降息25個基點，他回答，「還是可以合理考慮」，「現在據我所知，我們仍在考慮在12月降息25個基點。這是我們可以有的合理辯論。」

卡斯哈里說，經濟面對利率上升時表現出的韌性，代表了既不影響也不刺激經濟成長的中性利率，可能現在會更高。這於是對貨幣政策能對冷卻需求有多大幫助，出現了一些疑問。經濟的韌性持續得愈久，他自己愈發認為轉變可能是結構性的，而不僅僅只是暫時如此。

卡斯哈里表示，「我現在試圖了解的是，我們給經濟施加的抑制壓力有多大，以及通膨的走向會是如何」。他說，「我對通膨逐漸向下的趨勢有一些信心，目前勞動力市場仍然強勁」。

談到關稅對物價的影響時，卡斯哈里指出，雖然一次性的關稅措施基本上會是帶來一次性的物價上漲。但是外國報復的情況，也會推升價格。