獲川普提名商務部長盧特尼克爆加密幣爭議

川普提名的商務部長盧特尼克（見圖）正在深化與穩定幣巨人Tether公司的關係，他旗下的 Cantor Fitzgerald正在洽談爭取Tether的支持，計劃提供數十億美元貸款給以比特幣做為抵押品的客戶。路透

知情人士透露，美國商務部長提名人盧特尼克（Howard Lutnick） 正尋求加強與穩定幣巨擘Tether控股公司的合夥關係，他執掌的Cantor Fitzgerald除了將取得Tether的5%股權，也正安排與Tether合作，提供數十億美元貸款 給以比特幣 為抵押品的客戶，可能成為美國新政府的最新爭議。

華爾街 日報（WSJ）與彭博資訊報導，Cantor為Tether管理用於支持USDT穩定幣的1,340億美元多數資產，大多為美國公債，每年賺進數千萬美元的費用。

盧特尼克和Tether最大股東兼財務長德瓦西尼（Giancarlo Devasini）分別告知事業夥伴，雙方已敲定投資協議，Cantor將取得Tether的5%股權。這些持股的價值上看6億美元。

此外，Cantor計劃推出一項初始規模20億的計畫，放款給以比特幣為抵押品的客戶，正在討論爭取Tether的支持。知情人士說，Cantor一直在嘗試僱用人員來推動這項計畫，但尚未正式開始放貸，這項計畫的最終規模預估將達數百億美元，若Tether決定參與，可能成為Cantor的主要營收來源之一。Cantor發言人拒絕置評。

Tether是全球最大的穩定幣業者，但因可能違反制裁和反洗錢等規定，正面臨包括美國在內的各國政府審查，調查重點是Tether的USDT穩定幣是否被第三方用來資助非法活動，Tether則否認這些指控。德瓦西尼今年稍早曾說，盧特尼克將運用政治影響力，試圖化解Tether面臨的威脅。

知情人士透露，盧特尼克打算在參議院通過其人事任命案後辭去Cantor的職務，正準備將Cantor以及和Tether的關係移交給同事。他表示，將會出脫在Cantor的持股，以符合政府的道德標準。