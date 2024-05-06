大摩建議投資人趁機買美國公債 理由是降息會比預期多

紐約證交所交易大廳交易員。（美聯社）

隨著美國公債上月寫下年今年來最糟表現，摩根史坦利敦促投資 人趕緊大買美債。

包 Matthew Hornbach、James Lord和Andrew Watrus等大摩策略師群在上周六的報告中表示：「即使經濟不降溫，債券殖利率 仍可能大幅下滑，因為通膨數據會讓相信通膨永遠會更高的人失望。買債券。」

他們推薦買美國公債的理由，部分是因「剩餘的季節性因素」，也就是一種會影響經濟數據的統計上的慣性思考，即便通常已經過季節性的調整。該銀行把這個現象納入對個人消費支出（PCE）通膨的預測後，策略師們現在預期通膨下滑的速度會比市場價格反映目前考量的情況更快。

大摩策略師們預期3個月和6個月核心PCE通膨年率都將迅速放緩。策略師們寫道，這「應該會讓投資者們著眼年底」。

摩根史坦利經濟學家現在預測聯準會今年將降息 三次、每次25個基點，而互換合約交易人士則消化總計約50個基點的降息幅度。

另一方面，摩根大通首席市場策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）認為，市場對史坦普500指數成分企業今年將達二位數幅度獲利成長的預期太高了，因美國企業可能面臨高利率的挑戰。

克蘭諾維奇周一在給客戶的報告中表示： 「對今年獲利的共識預期看起來太過樂觀。」他說，分析師的預測代表史坦普500指數從第1季到第4季的獲利將成長17%，而實現這一數字，需要營收大幅成長或大幅擴張，「我們對兩者都持懷疑看法」。

克蘭諾維奇還表示，雖然聯準會主席鮑爾上周的談話令市場安心，但他的分析師團隊對於成長和通膨平衡的近期可持續性沒有信心。