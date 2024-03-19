那斯達克 交易所連線故障

那斯達克股票交易所表示正在調查連線問題，但未提供交易是否受到影響的詳細資訊。根據交易所官網聲明，「那斯達克繼續調查影響交易所連線的軟體配合問題」。「此外，使用RASH FIX引擎發送的訂單目前不會被確認。後續會有進一步更新。」根據官網說明，電子交易所使用配合軟體來確立價格並媒合買賣訂單。NYSE Arca Equities單獨宣布自行解決問題，並已暫停連線至那斯達克。但該問題在開盤前已解決。

聯合健康集團遭駭影響信評

評級機構惠譽 表示，聯合健康集團旗下技術部門Change Healthcare最近發生的網路安全事件，可能會對使用其服務的小型醫療保健商和藥房的信用狀況產生負面影響。Change Healthcare於2月21日遭受網路攻擊，對嚴重依賴保險的國家醫療保健系統產生連鎖反應。惠譽表示，正在評估網路攻擊對小型藥局和醫療保健提供者現金流的影響程度。並補充說，它還在評估這些公司的現有流動資金來源是否足夠。

空安不絕 聯航誓言強化培訓

聯合航空執行長柯比(Scott Kirby)表示，該公司正在檢視最近發生的安全事件，並藉此更新員工的安全培訓和程序。這家總部位於芝加哥的航空公司過去兩周內經歷多起安全緊急事件。15日一架聯航飛機在俄勒岡州降落時發現外部面板遺失，美國聯邦航空管理局(FAA)已展開調查。在那次事件發生之前，聯航公司營運的一架波音737 MAX滑行至休士頓的草地上。另一架聯航營運飛往日本的波音777-200飛機從舊金山起飛後失去一個輪胎，改道飛往洛杉磯，並在那裡安全降落。

Fisker停產6周 募資1.5億元

Fisker表示將暫停電動車生產6周，並發行可轉債籌集最多1.5億元資金，以應對現金緊縮和汽車需求疲軟的局面。該公司1月沒有生產Ocean SUV；製造合作夥伴麥格納(Magna)在2月1日至3月15日期間生產了約1000輛。Fisker表示，優先擔保可轉債的原始發行折扣為10%，總收益高達1.5億元。該公司重申正與一家大型汽車製造商就潛在交易進行談判，但沒有透露該車商名稱。《路透》本月稍早報導日產汽車正就投資 該公司進行深入談判。