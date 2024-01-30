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AI估礦價 美國防部為減國安風險開發定價模型

中央社／華盛頓29日綜合外電報導

美國國防部計劃開發估算鎳鈷等重要礦物價格和供應量的人工智慧（AI）模型，目的在提高市場透明度、降低國安風險，但也可能為全球金屬市場帶來新的不確定變數。

路透報導，五角大廈去年10月在官網上宣布此事，但幾乎未受關注；這是美國著手生產可用於武器製造與能源轉型的重要礦物的努力一環。

美國礦物產量落後市場領導者中國，部分是因為美國新建礦場的嘗試很大程度受到大宗商品價格波動的影響。舉例來說，儘管中國業者表示要提高鈷礦產量來爭取市占率，Jervois Global去年仍宣布暫停愛達荷州鈷專案的建設，部分原因就是市場價格低。

但兩名未獲授權公開發言的消息人士指出，華府用於估算特定金屬價格的官方標準，可能會導致對立的估價結構出現，造成金屬市場混亂。

傳統上，金屬價格由期貨市場和定價機構決定。

五角大廈這項任務由其國防先進研究計畫局（DARPA）負責，該部門是為回應蘇聯1957年發射「史普尼克1號」（Sputnik 1）人造衛星而成立，還協助研發了網路以及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的mRNA疫苗。

根據路透看到、描述這項計畫的文件，國防先進研究計畫局和美國地質調查所（U.S. Geological Survey）打算聘請一個或多個民間承包商開發AI支援模型，根據金屬產地與人力、供應等成本，建構金屬的「結構價格」。

文件指出，國防先進研究計畫局這項「國家安全開放價格探索」（Open Price Exploration for National Security, OPEN）計畫，意在為政府機關與商業實體提高價格透明度，抵銷華府認為期貨市場與定價機構對國安造成的風險。

但消息人士說，五角大廈此舉用意，不是要訂定官方的美國政府金屬價格，或取代倫敦金屬交易所（LME）等期貨市場。

文件指出，這個AI模型會在2年內分3階段推出。

五角大廈 AI 華府

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