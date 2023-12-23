NHTSA:特斯拉 召回12萬輛車

美國道路安全監管機構表示，特斯拉將在美國召回12萬423輛汽車，因為發生碰撞時車門可能會被打開。美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，由馬斯克(Elon Musk)領導的這家汽車製造商已發布一個無線(OTA)軟體更新來解決這個問題。這次召回影響2021-2023年Model S和Model X車型，因為這些車輛不符合側面碰撞保護的某些聯邦安全標準。

2023年現金資產淨流入1.3兆

根據美國商銀和數據提供商EPFR發布的報告，全球投資 人2023年的現金淨流入金額為創紀錄的1.3兆元。投資人今年也向美國國債注入創紀錄的1770億元。不過按周來看，美國政府債券已連續第3周流出，為2021年2月以來最長的連續流出。截至20日當周資金全面外流，貨幣市場基金撤出261億元，股票撤出213億元，債券撤出21億元，黃金撤出3億元。

瑞典 法院駁回特斯拉牌照之訴

瑞典上訴法院21日駁回特斯拉試圖迫使郵政公司PostNord向該電動車製造商提供車牌的上訴。這是該汽車公司與工會之間全面鬥爭的一部分。地方法院12月初裁定，PostNord暫時不需要向特斯拉提供車牌。郵政工人因同情其他工會的罷工行動，封鎖了特斯拉新車牌照發放。不過瑞典媒體報導，該公司已經找到繞過工會的方法，要求購車者自行訂購車牌。

必治妥施貴寶收購卡魯納

必治妥施貴寶同意以140億元收購卡魯納製藥(Karuna Therapeutics)，取得很有前途的實驗性精神分裂症藥物KarXT。分析師預測KarXT的銷售額將達到數十億元，有助必治妥施貴寶擴大其藥品組合，以抵消稍後現有專利到期帶來的潛在收入損失。根據交易條款，必治妥施貴寶將以每股330元現金收購卡魯納，比其最後收盤價215.19元溢價53.4%。

Air Lease收到俄航租機理賠金

Air Lease表示，根據租賃給俄羅斯航空4架空中巴士飛機的保險索賠和解協議，該公司已收到約6490萬元現金。這些飛機在莫斯科入侵烏克蘭後被禁止離開該國。從俄羅斯保險公司NSK收到的和解金額涵蓋了租給S7航空的3架A320-200和一架A321-200飛機。但不包括先前租給S7的5架A321-200neo飛機。