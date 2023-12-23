我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

財經簡訊

財經新聞組／整理

NHTSA:特斯拉召回12萬輛車

美國道路安全監管機構表示，特斯拉將在美國召回12萬423輛汽車，因為發生碰撞時車門可能會被打開。美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，由馬斯克(Elon Musk)領導的這家汽車製造商已發布一個無線(OTA)軟體更新來解決這個問題。這次召回影響2021-2023年Model S和Model X車型，因為這些車輛不符合側面碰撞保護的某些聯邦安全標準。

2023年現金資產淨流入1.3兆

根據美國商銀和數據提供商EPFR發布的報告，全球投資人2023年的現金淨流入金額為創紀錄的1.3兆元。投資人今年也向美國國債注入創紀錄的1770億元。不過按周來看，美國政府債券已連續第3周流出，為2021年2月以來最長的連續流出。截至20日當周資金全面外流，貨幣市場基金撤出261億元，股票撤出213億元，債券撤出21億元，黃金撤出3億元。

瑞典法院駁回特斯拉牌照之訴

瑞典上訴法院21日駁回特斯拉試圖迫使郵政公司PostNord向該電動車製造商提供車牌的上訴。這是該汽車公司與工會之間全面鬥爭的一部分。地方法院12月初裁定，PostNord暫時不需要向特斯拉提供車牌。郵政工人因同情其他工會的罷工行動，封鎖了特斯拉新車牌照發放。不過瑞典媒體報導，該公司已經找到繞過工會的方法，要求購車者自行訂購車牌。

必治妥施貴寶收購卡魯納

必治妥施貴寶同意以140億元收購卡魯納製藥(Karuna Therapeutics)，取得很有前途的實驗性精神分裂症藥物KarXT。分析師預測KarXT的銷售額將達到數十億元，有助必治妥施貴寶擴大其藥品組合，以抵消稍後現有專利到期帶來的潛在收入損失。根據交易條款，必治妥施貴寶將以每股330元現金收購卡魯納，比其最後收盤價215.19元溢價53.4%。

Air Lease收到俄航租機理賠金

Air Lease表示，根據租賃給俄羅斯航空4架空中巴士飛機的保險索賠和解協議，該公司已收到約6490萬元現金。這些飛機在莫斯科入侵烏克蘭後被禁止離開該國。從俄羅斯保險公司NSK收到的和解金額涵蓋了租給S7航空的3架A320-200和一架A321-200飛機。但不包括先前租給S7的5架A321-200neo飛機。

特斯拉 瑞典 投資

上一則

安哥拉驚傳下月退出OPEC

下一則

美股最錢線/股指意外狂飆 空頭損失慘重

延伸閱讀

馬斯克稱X將成為「巨型大腦」開嗆美股這趨勢太超過

馬斯克稱X將成為「巨型大腦」開嗆美股這趨勢太超過
電動車在二手市場賣不動 連帶影響新車銷售 明年問題更嚴重

電動車在二手市場賣不動 連帶影響新車銷售 明年問題更嚴重
特斯拉啟動上海巨型電池Megapack工廠計畫 年產1萬台

特斯拉啟動上海巨型電池Megapack工廠計畫 年產1萬台
比亞迪純電動車銷量 本季可望勝特斯拉 領先全球

比亞迪純電動車銷量 本季可望勝特斯拉 領先全球

熱門新聞

債市將聯準會釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。（路透）

債市投資人預期：聯準會將全速降息

2023-12-17 15:14
避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32
好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條。（美聯社）

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

2023-12-15 06:28
前財政部長桑默斯。（路透）

Fed會急著降息、通膨終究是暫時的？桑默斯訪談全說了

2023-12-15 05:44
巴隆周刊公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。圖／路透

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

2023-12-16 15:33
Fed由鷹轉鴿，有望促成二手勞力士等名表價格止跌回升。(路透)

Fed放鴿 連二手勞力士也將受惠

2023-12-15 13:04

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦