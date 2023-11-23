利率 續跌 房貸申請6周新高

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸總申請量較前周增加 3%，達6周來新高。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.61%降至7.41%，為2個月來新低。房貸再融資申請增加2%，僅較一年前同周減少4%。購屋房貸申請量增加4%，但仍較一年前低20%。

德裁判恐讓英特爾難獲補貼

《WirtschaftsWoche》雜誌引述德國薩克森安哈特州經濟局長的話說，法院上周對德國財政的負面裁決，可能會讓晶片 巨頭英特爾無法獲得該州數十億歐元的晶片製造廠補貼。一位知情人士在英特爾宣布其計畫時表示，柏林當局已與這家美國晶片製造商達成價值近100億歐元的補貼協議。

OPEC+會議延後 油價重挫

石油輸出國組織及其盟友(統稱為OPEC+)的會議將從11月25日至26日重新安排到11月30日，導致盤中原油價格每桶下跌超過3元至每桶75元以下。宣布這項消息的OPEC秘書處並未透露延後的原因。《彭博》報導，由於沙烏地阿拉伯對其他成員國的生產數量不滿意，談判陷入困境。

博通完成VMware收購案

在獲得最後一個主要市場中國監管部門的批准後，博通完成了對雲端運算公司VMware的690億元收購案，結束長達數月的波折。該交易於2022年5月宣布，是全球最大收購案之一，但卻面臨全球嚴格的監管審查；兩家公司已三度延後完成交易日期。

上周首申失業金 少2.4萬人

上周美國初請失業金人數降幅超過預期，但這不會改變勞動市場因利率上升而放緩的觀點。勞工部表示，截至11月18日當周初請失業金人數減少2.4萬人，經季節調整後為20.9萬人，低於經濟學家預測的22.6萬人申請失業救濟。有一周時間落差的持續申領數減少2.2萬人至184萬人。

耐久財訂單降幅大於預期

由於美國汽車工人聯合會(UAW)針對底特律三大汽車製造商舉行罷工，汽車和零件訂單下降，10月美國耐久財訂單下降幅度超過預期。商務部人口普查局表示，上個月的耐久財訂單下降5.4%，民用飛機訂單下降也是拖累因素。9月數據由成長4.6%下修至4.0%。10月耐久財訂單年增4.0%。