財經簡訊
利率續跌 房貸申請6周新高
根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸總申請量較前周增加 3%，達6周來新高。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.61%降至7.41%，為2個月來新低。房貸再融資申請增加2%，僅較一年前同周減少4%。購屋房貸申請量增加4%，但仍較一年前低20%。
德裁判恐讓英特爾難獲補貼
《WirtschaftsWoche》雜誌引述德國薩克森安哈特州經濟局長的話說，法院上周對德國財政的負面裁決，可能會讓晶片巨頭英特爾無法獲得該州數十億歐元的晶片製造廠補貼。一位知情人士在英特爾宣布其計畫時表示，柏林當局已與這家美國晶片製造商達成價值近100億歐元的補貼協議。
OPEC+會議延後 油價重挫
石油輸出國組織及其盟友(統稱為OPEC+)的會議將從11月25日至26日重新安排到11月30日，導致盤中原油價格每桶下跌超過3元至每桶75元以下。宣布這項消息的OPEC秘書處並未透露延後的原因。《彭博》報導，由於沙烏地阿拉伯對其他成員國的生產數量不滿意，談判陷入困境。
博通完成VMware收購案
在獲得最後一個主要市場中國監管部門的批准後，博通完成了對雲端運算公司VMware的690億元收購案，結束長達數月的波折。該交易於2022年5月宣布，是全球最大收購案之一，但卻面臨全球嚴格的監管審查；兩家公司已三度延後完成交易日期。
上周首申失業金少2.4萬人
上周美國初請失業金人數降幅超過預期，但這不會改變勞動市場因利率上升而放緩的觀點。勞工部表示，截至11月18日當周初請失業金人數減少2.4萬人，經季節調整後為20.9萬人，低於經濟學家預測的22.6萬人申請失業救濟。有一周時間落差的持續申領數減少2.2萬人至184萬人。
耐久財訂單降幅大於預期
由於美國汽車工人聯合會(UAW)針對底特律三大汽車製造商舉行罷工，汽車和零件訂單下降，10月美國耐久財訂單下降幅度超過預期。商務部人口普查局表示，上個月的耐久財訂單下降5.4%，民用飛機訂單下降也是拖累因素。9月數據由成長4.6%下修至4.0%。10月耐久財訂單年增4.0%。
上一則
Fed官員：不急著再度升息
下一則
FB留言