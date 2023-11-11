永利與賭城工會達成協議

代表拉斯維加斯酒店業工人的工會表示已與永利度假村達成一項臨時協議，簽訂涵蓋5000名員工的新勞動合約。競爭對手凱撒娛樂公司(Caesars Entertainment)和米高梅國際酒店集團(MGM Resorts International)本周稍早已與約3萬名員工各自達成協議，簽訂為期5年的合約。

GM堅守Cruise 大股東退出

通用汽車(GM)押注其Cruise自動駕駛計程車部門將在2030年實現500億元收入，但目前正面臨最嚴峻的考驗，隨著監管機構調查Cruise自駕汽車的安全性，該部門的運作已關閉。現金還能撐9個月，主要投資 人本田汽車不打算投入更多資金，隨著Cruise檢討其營運和管理，裁員也已開始。

花旗恢復出售波蘭銀行業務

波蘭Handlowy銀行執行長Elzbieta Czetwertynska表示，花旗集團已恢復出售Handlowy銀行零售業務的程序；並補充指出，與有興趣的投資者的談判可能會在未來幾個月內開始。花旗集團是Handlowy銀行的大股東，花旗集團於2021年提出出售該行零售業務的計畫。

Meta和Snap須提兒保資訊

歐盟執委會規定Facebook母公司 Meta Platforms和社群媒體公司Snap，在12月1日截止日期前提供更多有關如何保護兒童免受非法和有害內容侵害的資訊；前一天歐盟執委會已向Alphabet旗下YouTube和TikTok發出類似訊息，如果對這些公司的答覆不滿意，可以展開調查並罰款。

英國重審禮來糖尿病 注射筆

英國藥品監管機構藥品和保健品監管局(MHRA)證實，正在審查禮來公司的新型注射筆；禮來公司計畫將這種注射筆用於該美國製藥商治療肥胖和糖尿病的藥物Mounjaro。禮來公司9日指出，雖然Mounjaro藥物已在英國獲得批准，但該注射筆未獲批准，增加該產品上市時間的不確定性。

GM密州廠工會反對協議

美國汽車工人聯合會(UAW)的通用汽車(GM)密西根州弗林特裝配廠分會UAW Local 598以些微優勢投票反對與該汽車製造商擬議的合約；該分會9日在Facebook上貼文表示，51.8%的選票反對暫定協議。通用汽車的弗林特廠主要生產Silverado重型皮卡，是通用汽車利潤最高的車款。