美國民主政治的權力弔詭

自由世界百年來奉為圭臬的美國民主，正面臨一個毀滅性的結構困局。

在「極右派2025計畫」武裝下的川普 2.0，早已將權力視為一種可以毫無顧慮、全速運行的掠奪工具。他們重塑司法機構、拆解聯邦體制，以一種「不達目的誓不罷休」的決絕，追求一個由「基督美國、單邊主義、白人至上」三位一體的新秩序。

而反觀我們自由派（liberals）這一方，那種「良政性怯懦」卻造成了致命的遲緩，甚至導致拜登 不敢對川普在第一任期內所有犯法行為立即追究，這種失衡已經不再僅僅是政黨之爭，而是生存之戰。美國的極右派正精準地利用川普的貪婪，將國家推向「盜賊政治」（Kleptocracy）的深淵。在過去的一年裡，川普與他的親信、附和者們，利用國家公器公然斂財，將公共資源轉化為家族金庫。與此同時，這股清算政治的力量利用總統大赦釋放暴力分子與經濟罪犯，還試圖用牛蛇雜處的ICE來癱瘓地方秩序和法治，讓犯罪者成為政權的側翼，徹底顛覆了公平正義的底線。

為了轉移包括「艾普斯坦案」（Epstein case）在內的醜聞的注意力，川普不惜將整個國家拖入一場非法的伊朗戰爭。這完全違背了他當初標榜的「反戰」宣言，不僅置國際和平，秩序於不顧，更徹底踐踏了美國小老百姓的民生福祉。當權力被一方當作手術刀精準地切開國家機器脈絡，而另一方卻仍將其視為必須小心呵護、以免驚擾傳統的常規（norms）時，這場博弈的結局早已寫在牆上。美國自由派長期以來沉溺於一種「道德優越感」的幻覺中，認為只要守住程序正義，美國傲人的民主制度就得以結果。民主黨 這種溫良恭儉讓的執政風格，就只能用秀才遇見兵來形容，導致民生和外交的潰堤。

回望這半個世紀，我所見證的美國曾是一個充滿修正勇氣的國家。但現在，我們面對的是一個前所未有的危機。權力不該只是用來管理現狀，更應該用來創造未來：一個讓仇恨與偏見無法立足的未來，作為堅信美國民主制度的民主黨，必須學會如何真正、強而有力地運用權力，這才是民主重生的唯一路徑。