粵語不需向海外逃亡了嗎

2026年1月21日，世界日報電子版刊登一則新聞，即「守護好粵語首列廣州市政府工作報告」，內容是廣州市市長孫志洋在16屆人大6次會議中，發表廣州將傳承發展粵劇粵曲等文化精粹，守護好粵語這一廣府文化的活態載體。這則新聞是否顯示粵語不需要向海外逃亡？

翻開中國漫長歷史，在中國這片大地上有很多民族互相征戰鬥爭，逐鹿中原，成王敗寇，時常發生滿城屠殺、滿城烽火及哀鴻遍野等悲劇。於是，一些被打敗民族，為了生存，四散逃亡，連帶語言習俗等文化跟著四散逃亡，並在逃亡過程中與其他民族語言習俗混合演變，出現同中有異及異中有同的情況。而在認同漢字或被漢字同化基礎上，一些民族都在不知不覺中認同漢族，卻各具有相異民族基因。

辛亥革命後，國民黨政權為了凝聚各個族群，推動五族共和體制，採用清朝官話作為國家統一官方語言，稱為國語，並創造一套漢字注音符號，標準化漢字發音，影響深遠。1949年，中共 建立政權，沒有推翻國民黨那套國語政策，只是把漢字注音符號改為拉丁字母拼音，與越南漢字字體拉丁拼音化類似，企圖像越南那樣越語漢字拉丁字化，卻不成功，轉而先簡化漢字字體。但把國民黨官方統一語言國語，改稱為普通話。

1949年後，國民黨與中共在海峽兩岸各自推廣普通話（國語）教育，並限制中國各地方漢語（方言）的發展。而國民黨一直在東南亞各國華校提倡國語教育，以致有受過華文教育者都會說華語（普通話）。其實，在中國大陸各地方漢語中，被滿州人簡化北方漢語的官話（普通話），失去入聲音，短上長上合併起來，使普通話（官話）發音簡化，雖然增多同音字，卻比較容易學習，有助普遍推廣。

中國歷史悠久各地方漢語（方言），在政治矯枉過正壓力下，學校不教授地方漢語（方言），出現堅持不忘本則必須先忘本的矛盾現象，以致地方漢語（方言）逐漸萎縮消失。1949年後，大批說粵語廣府人逃抵香港，在英國政治庇護下，粵語文化獲得發揚光大，粵劇歌曲、粵語時代歌曲及粵語電影等大放燦爛，輻射東南亞各國華人社會。而廣州粵語卻日益萎縮，有被香港取代粵語代表性跡象，足見粵語出現逃亡現象。

在中國一些地方漢語（方言）面臨萎縮消失情況下，有不忘本者高呼保護民族母語（方言），卻沒有排斥官方統一語言普通話，有兼顧不矛盾一面，中共中央似乎尚未重視這一面，比台灣確實有所落後。但上述廣州市長孫志洋公開呼籲守護粵語那一席話，是否乃由廣州先行守護粵語這個地方漢語（方言）呢？是否能阻止粵語出逃呢？拭目以待。