台北工時「育兒少1小時」能否成制度改革起點

台北市長蔣萬安 宣布由市政府補助企業推動「育兒減少工時計畫」，讓家有12歲以下子女的家長每日減少1小時工時，並由市府補貼八成薪資。此舉直指雙薪家庭長期面臨的時間壓力，立意良善，也回應少子化與育兒負擔沉重的社會現實。然而，政策能否發揮結構性效果，仍須從更宏觀層面審慎檢視。

首先，企業參與意願將是成敗關鍵。即便市府補貼八成薪資，企業仍需承擔剩餘成本與人力調度壓力。對中小企業而言，1小時工時的固定減少，可能牽動排班、產能與人事配置，未必能輕易吸收；若實際參與者集中於公部門或少數大型企業，政策影響層面恐將有限，理想與現實之間的落差便會浮現。

其次，性別分工的結構問題不容忽視。長期以來，育兒責任多由女性承擔。若減少工時的申請者仍以女性為主，政策雖紓解部分壓力，卻可能在無形中強化既有角色分工。唯有男性也能安心使用、職場文化同步調整，這項措施才可能朝向真正的性別平權邁進。

再者，若將此計畫視為少子化對策，其效果恐怕難以立竿見影。生育決策涉及托育資源、教育成本與職涯穩定等多重因素。每日1小時的彈性固然可改善生活品質，但若缺乏更完整的托育與勞動政策配套，單一補貼措施所能承載的政策期待終究有限。

此外，財政永續與政策公平性同樣值得檢驗。公帑補貼薪資意味著長期預算承擔，是否排擠其他社福支出，須有清楚規畫。同時，此措施主要惠及具正式雇傭關係者，自營業與非典型勞動者幾乎無法受益，制度內外差距可能因此擴大。

從治理層面觀察，此計畫觸及一項更深層議題：時間是否應成為公共政策積極介入與重新分配的資源。若能藉此帶動工時文化與家庭政策的整體調整，或許是城市治理的重要嘗試；若僅停留在補貼層次，則難以撼動結構問題。

因此，關鍵不在於少1小時，而在於這1小時能否轉化為制度改革的起點。政策初衷值得肯定，但真正的考驗，在於如何讓善意落實為可持續的制度設計，而非短暫的行政亮點。

（本文取自2月27日聯合報民意論壇，作者為工程師）