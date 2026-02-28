拉攏歐洲 川普政策溫情版

國務卿魯比歐 在慕尼黑歐洲安全會議上的一場精彩的演說，贏得歐洲國家政界人士三次起立鼓掌，他們感覺到這是美國送來最實際的禮物。

魯比歐從美國建國250周年的歷史說起，重申蘇格蘭和愛爾蘭人是美國的始祖，大家都以基督教立國，民主政治一脈相承，有共同語言和生活方式。歐洲莎士比亞、披頭四和馬克吐溫相輝映。兩次世界大戰共同合作戰勝法西斯，冷戰時期令蘇聯解體。歷史上美國與歐洲是密不可分的好兄弟，建立在西半球的美國永遠是西方的孩子，是歐洲最珍貴的盟友。

魯比歐談到面對新變種馬克思權威主義的中共，語重心長提醒歐洲與中共交往，不能犧牲本國利益，要重建自己工業體系和物資供應鏈 。從美國和歐洲的經驗教訓深知移民政策需顧及國家的安全，保證內部社會穩定。川普 歐洲政策最終目的令歐洲再強大，盟友有足夠的力量保衛自己的家園。

魯比歐用外交家的語言，柔軟的姿態，再一次重申川普歐洲政策，要靠穩固國家防衛力量，重塑自己工業體系和物資供應鏈，改革過度福利和寬鬆移民政策，結束四分五裂局面，不讓共產主義貫穿歐洲，如同美國般讓歐洲再強大。

魯比歐的歐洲安全會議上的講話是川普的軟化版，用同根同源的歷史凝結成歐美共同體，叫歐洲人聽得入耳。但能否令歐洲人接受並付諸行動，就看歐洲幾個強國領導人的造化了。

川普是美國歷來最有影響力的總統，他身旁有個超高外交能力的國務卿。美國要在第三次世界大戰密雲緊佈之時，重建世界新秩序，團結以基督教立國的歐洲各國，迎來再次強大的歐洲，共同一起戰勝共產主義極權制度。