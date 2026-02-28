不知道由什麼時候起，在世界級運動比賽中，運動員取得冠軍後，在終點接受在場人們的祝賀，還將自己國家國旗披在身上以示慶祝，在電視機鏡頭前擺弄一番，看得人有點不舒服，更有對國旗有不敬之嫌。

運動場頒獎台在國歌演奏聲國旗冉冉升起，就是該運動員和國家最高的榮譽，也是運動員參加運動比賽最終目標。

將國旗像衣服披在身上，大多數都看不到國旗的全貌。中國國旗五粒星星，大小有別，如果披在身上，很可能最大的那粒星見不到，露出來只有小的一粒，顯得對國旗有點不尊重，如像香港 特區有國旗法，有被追究可能。

最離譜的是在一次國際長跑終點前，中國女觀眾硬把五星旗 塞給領先的中國女運動員，女運動員沒有接收。不甘心的愛國女同胞第二次再來同樣動作，這次女運動員勉強接下，但已打亂了自己的跑步節奏，手拿着國旗又妨礙身體動作，拖慢了速度，讓跑第二的運動員超前，她被逼將國旗丟棄，但再沒能再追趕上去。那中國女觀眾真是個最愚蠢的豬隊友，累到中國丟失了冠軍。

國旗是要來升的，不是要來披的。希望今後國際運動會主辦方不要在終點讓勝出的運動員國旗披身。他在記錄電子板前拍照留念或遞上祝賀鮮花一束，足矣。