安歌╱洛杉磯
不知道由什麼時候起，在世界級運動比賽中，運動員取得冠軍後，在終點接受在場人們的祝賀，還將自己國家國旗披在身上以示慶祝，在電視機鏡頭前擺弄一番，看得人有點不舒服，更有對國旗有不敬之嫌。

運動場頒獎台在國歌演奏聲國旗冉冉升起，就是該運動員和國家最高的榮譽，也是運動員參加運動比賽最終目標。

將國旗像衣服披在身上，大多數都看不到國旗的全貌。中國國旗五粒星星，大小有別，如果披在身上，很可能最大的那粒星見不到，露出來只有小的一粒，顯得對國旗有點不尊重，如像香港特區有國旗法，有被追究可能。

最離譜的是在一次國際長跑終點前，中國女觀眾硬把五星旗塞給領先的中國女運動員，女運動員沒有接收。不甘心的愛國女同胞第二次再來同樣動作，這次女運動員勉強接下，但已打亂了自己的跑步節奏，手拿着國旗又妨礙身體動作，拖慢了速度，讓跑第二的運動員超前，她被逼將國旗丟棄，但再沒能再追趕上去。那中國女觀眾真是個最愚蠢的豬隊友，累到中國丟失了冠軍。

國旗是要來升的，不是要來披的。希望今後國際運動會主辦方不要在終點讓勝出的運動員國旗披身。他在記錄電子板前拍照留念或遞上祝賀鮮花一束，足矣。

世報陪您半世紀

五星旗 香港

奧運冰后劉美賢返灣區 舊金山機場受到英雄式歡迎

割毀10多面國旗…台灣國成員上訴駁回 有罪定讞

沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事

冬奧／滑雪登山 俄選手以個人中立運動員身分奪銀

一洲焦點／艾普斯坦案連環爆 川普再度被點名

2026-02-26 13:29
一洲焦點／川普108分鐘國情咨文 國會如兩個世界

2026-02-25 20:00
一洲焦點／川普自挖大坑？關稅碰壁 另闢蹊徑救美國

2026-02-26 11:29

美國華裔選手在冬奧的榮耀與爭議

2026-02-23 01:00

蘿莉小島令誰最尷尬

2026-02-21 01:00

共和黨國會關稅窩裡反 恐防不勝防

2026-02-20 01:00

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

