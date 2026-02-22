川普政策衝動並未退場

美國最高法院以6比3裁定，總統無權依國際緊急經濟權力法（IEEPA）任意徵收全面關稅 。對川普 而言，這不只是法律挫敗，更是對其政治權力的制衡。戲劇性的是，判決公布僅3小時後，白宮 迅速啟動備案，改以「1974年貿易法」第122條，宣布對全球輸美商品加徵10%臨時關稅，後又加碼為15%。這一連串動作揭示了當前美國貿易政策運作的關鍵現實—權力受到約束，但政策衝動並未退場。

最高法院判決的核心，在於重申美國分權的憲政體制；這支「憲法之劍」否定了以國家緊急狀態為名，行貿易重塑之實的行政擴權。美國政治制度仍有制衡能力，然行政部門在現行法律框架內，卻還具備相當寬廣的操作空間。

表面看，IEEPA路徑被否決，似為全球貿易帶來一絲鬆動空間；部分既有關稅的合法性遭動搖，企業在理論上可能迎來成本下降與退款申訴機會；但現實很快給出相反訊號，新的臨時關稅不僅迅速補位，且在部分產品上形成疊加效應。對各國而言，301與232條款仍在運行，新措施意味著邊際壓力上升；對其他出口國包括台灣在內，也難言真正受益。

更值得注意的是不確定性飆升，圍繞既徵關稅是否退還、如何退還，以及新關稅的法律基礎是否穩固，未來幾乎將陷入密集訴訟與行政拉鋸。對企業而言增加的不是單一稅率，而是合規成本、風險溢價與決策難度。第122條授權本身帶有硬約束，最長150天，若要延長須獲國會支持；這意味著川普政府雖成功「續命」，卻無法建立長期穩定的加徵關稅體系。

這將把貿易政策重新拖回華府最熟悉的戰場：國會山莊。若白宮無法以國家存在「嚴重且緊急的國際收支失衡」說服國會，相關措施勢必面臨法律挑戰與政治阻力。未來幾個月，美國內政將出現行政強勢與立法制衡之間的再平衡。此外，市場短期反應相對平穩，顯示資本市場已漸習慣政策震盪；但平靜不代表風險消失，可能意味企業已開始把政策不確定性作「制度化定價」。

最高法院的介入向外界證明，美國單邊主義仍受內部制衡，客觀上為WTO等多邊機制爭取到喘息空間；另一方面，白宮迅速的「法律換裝」又提醒各國，即使有權力制衡，美國貿易政策仍具高度可變性。「可限制但難以預測」正是當前全球供應鏈加速分散的重要推力。對台灣尤其微妙，對等關稅名目下的壓力或有邊際調整，但先前承諾的對美投資與供應鏈布局，很可能已是華府眼中的既成事實，政策回頭空間有限。

川普對於判決的激烈反應，某種程度正說明保護主義從來不是沒有代價。沃頓商學院的測算顯示，臨時關稅可能使美國家庭年支出增加約800美元，並推升通膨壓力。

歷史經驗反覆證明，關稅可以重排貿易流向，卻很難逆轉產業的比較優勢。此判決確認兩條趨勢：第一，美國憲政體系仍具自我修復能力，總統權力並非無限外擴。第二，美國貿易政策的單邊衝動並未退場，只是轉入更複雜、更法律化的運作模式。

對全球貿易而言，很可能不再是一次性的大對撞，而是一場持久、碎片化與訴訟化的長期消耗戰。當白宮忙於尋找下一個法律工具時，世界其他經濟體已經更務實地重新計算對美依賴的風險係數，這或許才是這場判決造成的深遠效應。

（本文取自2月23日聯合報民意論壇，作者為博士候選人）