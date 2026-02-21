國民若健康 不需健保補助

歐記健保 是否繼續補助為未知數。如果被否決，投保人將負擔數倍的投保費 用，問題相當嚴重。

反對延長補助，不外是由於醫療費 用太高，成為聯邦赤字的原因之一。高的醫療費用也顯示美國的病人太多需要診治，保費不夠支付治療費用。疾病和健康息息相關，在此談一下一般美國人的健康情形以及造成的醫療費用。

依照官方醫療網站，肥胖（obesity）的美國人超過1億人，預測到2050年，每五個美國人中有三人達到肥胖標準。而肥胖可能會造成何種疾病？

造成心臟病，治療費用每年2300億美元；癌症2400億美元；糖尿病4130億美元。這三種疾病治療的總費用高達8390億美元。換言之，從這費用來看，相當多的美國人體重超重造成疾病。

說實話，即使歐記健保的補助過關，以後每年的治療費用仍會增加，如果國民不注重健康，持續增加體重的話，除了醫療費用龐大，因生病曠職或休學對美國的生產力及前途都有負面影響。唯一補救的途徑為維持全民健康，從降低體重下手，聯邦及地方政府都應該呼籲。

前第一夫人蜜雪兒歐巴馬推動學童的健康食物計畫，許多學校都已不再供應含糖的飲料，這是好的開始，因為甜食習慣多為從小養成。當然，在歐記健保保護傘的成人也應該自助，遠離甜食、油炸、高鹽、高膽固醇等有害食品及菸酒，瘦的人避免肥胖、胖的人積極減重。

醫院需要收入才能維持作業，不會接受沒有健保的病人。小病不用太操心，重病則必須治療。要避免重病，可從降低體重開始，注重飲食以及運動。須知「預防重於治療」，避免肥胖會減少疾病，自然也無需治療、保費也會因之減少，不需政府補助。