我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

天網近了？Claude傳用於美軍抓馬杜洛行動 創AI模型首例

自豪的「台灣模式」令人不安

衣冠城

台美關稅談判終於落幕，執政當局以「與日本、韓國齊平的15%」大肆宣傳。乍聽之下數字確實漂亮，但數字相同，不代表條件對等；稅率一致，不代表代價相符。當我們把台灣的談判結果放進東亞競爭的真實脈絡，浮現的恐怕不是勝利的喜悅，而是一連串令人不安的疑問。同樣是15%，日韓付出多少？台灣又付出多少？在全球產業鏈重組的關鍵時刻，這場歷時九個月、六輪磋商得到的所謂「台灣模式」，究竟強化了台灣的競爭位置，還是默默預支了台灣的未來？

先看日韓對美的投資承諾代價：日本承諾對美投資5500億美元，同步開放汽車及稻米市場；韓國承諾3500億美元直接投資，再加1000億美元能源採購，農產品與汽車市場大幅開放，且投資項目的選定權明確交由川普本人主導。台灣呢？直接投資2500億，加上政府信用保證2500億，合計5000億美元，另台灣對美預計有液化天然氣及原油採購、電力及電網設備、民用航空器及發動機等規模達848億美元的採購。

對於對美投資，政府強調是「台灣模式」—投資由企業自主決定，政府提供信保而非直接動用公帑。實際上，「台灣模式」在短期內用「信保」換取「關稅上限」，避免政府立即撥款的財政衝擊，卻將長期的地緣政治風險與產業空洞化危機，轉嫁給企業與未來的台灣財政。

政府雖強調「信貸保證」不等於「直接出資」，但實質上這是一種巨大的可能負債。因為若未來5年內美方政策變動（如取消補貼）、美國經濟衰退，或台灣企業在美經營不善導致倒閉，銀行將向政府追索。這2500億美元的缺口若發生大規模違約，政府最終仍須動用國庫補足，屆時將引發嚴重的財政崩潰與信用評等危機。

在「台灣模式」下，企業為了爭取15%的關稅紅利，即使原本不具備赴美設廠規模的公司，也可能在政府信保的誘惑下「自主投資」。如此一來更加速技術與人才的抽離，可能導致台灣出現「第三次產業外移」，削弱台灣「矽盾」在本土的群聚效應，高附加價值的工作機會將大量流失。

關稅衝擊真正考驗的，還在台灣產業結構的整體韌性。半導體、AI伺服器的光芒，遮掩不了傳統產業正在承受的結構性傷害。

以汽車零組件產業為例，台灣業者不僅面對232條款25%的國安關稅，還要同時與享有美加墨關稅保障的墨西哥、加拿大廠商，以及透過大規模對美本土投資換得配額豁免的日韓廠商競爭。協議承諾美車降至零關稅，台灣業者卻幾乎換不到對等空間，政府的補償方案至今語焉不詳。

對照日韓的因應策略，韓國積極布局東協與拉丁美洲新興市場，出口結構持續多元化，汽車出口儘管面臨美國壓力，仍維持正成長。日本同步在AI與半導體領域加碼投資，並以熊本廠為支點構建東亞供應鏈縱深。反觀台灣，科技業出口亮眼，傳統製造業持續萎縮，成長紅利高度集中，中小企業與30萬汽車零組件從業者普遍無感。

這份以半導體為核心的談判協議，解決不了台灣產業生態的整體韌性不足的問題。當政府的談判框架只照顧特定產業，其他產業只能在協議外自求多福，這樣的「勝利」也只是幾家歡樂幾家愁。

（本文取自2月14日聯合報民意論壇，作者為大學兼任教師）

世界日報 陪您半世紀

關稅 日本 AI

上一則

賴清德特赦後 台灣長照挑戰才開始

下一則

禽流感流行季 台灣因應之道

延伸閱讀

韓17歲「奇蹟少女」崔佳溫創歷史 奪冬奧雪板金牌

韓17歲「奇蹟少女」崔佳溫創歷史 奪冬奧雪板金牌
美台簽署協定 對台15%關稅 美小客車輸台零關稅

美台簽署協定 對台15%關稅 美小客車輸台零關稅
川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩
貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現

貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現

熱門新聞

世界日報50周年 回顧、反省、再向前

2026-02-12 12:00

用AI清理移民詐領福利 華裔應警惕

2026-02-10 01:00
「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／艾案天下大亂？美就業報告超預期、國會護台

2026-02-11 20:00

口出狂言 心思極細 實力十足

2026-02-07 01:01

華爾街翻天覆地 成也AI敗也AI

2026-02-11 01:00

聯合國將破產 國際合作還有明天？

2026-02-06 01:01

超人氣

更多 >
好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
40年職業紅娘李太太：「獨」具慧眼的華人邱比特

40年職業紅娘李太太：「獨」具慧眼的華人邱比特
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返