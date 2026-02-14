我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

立此迎春

陳安利╱亞特蘭大
聽新聞
test
0:00 /0:00

丙午火旺馬奔騰

萬物復甦歲首稱

寓意眾群勤作耕

大地回暖節氣盛

四季循環傳襲承

新年運勢寒冬剩

招財納福開運趁

人間草木皆提振

世報陪您半世紀

上一則

禽流感流行季 台灣因應之道

延伸閱讀

2月13日星座運勢 天秤情場得意 金牛貴人運旺

2月13日星座運勢 天秤情場得意 金牛貴人運旺
年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順
帝國大廈馬年櫥窗揭幕 金、紅駿馬奔騰

帝國大廈馬年櫥窗揭幕 金、紅駿馬奔騰
本周橫財不斷爆發 三大生肖「睡在錢堆上」

本周橫財不斷爆發 三大生肖「睡在錢堆上」

熱門新聞

世界日報50周年 回顧、反省、再向前

2026-02-12 12:00

用AI清理移民詐領福利 華裔應警惕

2026-02-10 01:00
「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／艾案天下大亂？美就業報告超預期、國會護台

2026-02-11 20:00

口出狂言 心思極細 實力十足

2026-02-07 01:01

華爾街翻天覆地 成也AI敗也AI

2026-02-11 01:00

聯合國將破產 國際合作還有明天？

2026-02-06 01:01

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返