禾子╱洛杉磯
香港著名民主人士被香港高等法院重判20年刑期，對年近80又患糖尿病及心血管疾病的老人無異是宣布死刑。

黎的被控源於一個輕微的違反租約小事件，但被擴大為勾結外國勢力違反人大推出的國安法而被拘捕。

黎所辦的蘋果日報長期宣傳民主自由，反對中共暴政，是份為香港市民發聲的報紙。為恫嚇港人中共舉起大棒擊向黎智英和他的蘋果日報，報館六名高層人士同判六年到十年重刑。黎遭長期監禁，庭上拒不認罪，是个堅持民主自由理想的勇敢戰士。

1984年中英簽署香港回歸聯合聲明，這個法律文件規定香港回歸後實行一國兩制，香港奉行資本主義，50年不變。並由江澤民及英國現今國王查爾斯於1997年6月30日在香港作見證。

香港回歸20多年後中共外交部單方面宣稱中英聯合聲明已是歷史文件，作為簽署的英方礙於政治壓力竟然無為香港人發聲抗議。

中共公然踐踏大眾傳媒機構及其新聞工作者，引發世人的憤怒，紛紛要求美國及英國挺身而出，拯救獄中持有英國護照的黎智英，釋放香港獄中被關押民主自由的政治犯。

川普不但要中國購買美國大豆，還應要求中共遵守協議、恪守信用，尊重世人普遍價值觀。川普有足夠智慧運用談判技巧做件大事，逼使中共釋放黎智英。

香港 中共 黎智英

