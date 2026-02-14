我的頻道

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

看超級盃中場「壞痞兔」表演有感

薛永康╱托倫斯
超級盃Super Bowl，為美國兩個足球聯盟冠軍隊對決的比賽，為每年電視收視率最高的活動，全美觀眾高達1億2500萬人。比賽中場的表演也是引人注目的節目。

這次的比賽令人訝異，被看好的愛國者隊潰不成軍，被西雅圖的海鷹隊打得落花流水一面倒。球賽是不精彩，比賽中場的節目呢？

節目為：從超市打包員到葛萊美加冕的饒舌天王壞痞兔Bad Bunny帶領他的舞蹈團隊表演。說實在話，筆者一向認為饒舌並非音樂；一個沒有音調只有節拍，歌手快速有押韻的念念有詞，像是說書。雖然饒舌沒有像其他音樂發展的普遍，但也慢慢被接受。

在過去超級盃中場表演不乏饒舌節目，但是此次壞痞兔的表演令人訝異。他全場的饒舌歌詞完全是西班牙語，沒有一句英文，乍看一下如同一個完全西語的節目。超級盃開場時有嚴肅的國歌、軍機飛行上空、基地士兵對國旗國歌敬禮，一個十足以美國為首的體育活動，中場表演歌曲中居然沒有一句英文，美國主要的語言？

過去的超級盃中場表演，多為美國的主流樂隊或歌星，唱的都多為英文歌，偶爾加些外語歌曲。這回完全以西語發音的中場節目代表是什麼？

目前民調還沒有顯示觀眾對中場表演的反應，川普則謂為有史以來最爛的節目。不論川普的看法如何，筆者認為美足聯盟已經跨出一大步，願意讓「非英語」樂團在這個全年最大的節目現身，可謂打開胸襟、撇開國家意識！筆者可以想見、也是希望，有朝一日華裔名歌星如蔡依林等也可帶團在超級盃中場表演，完全用華語演唱，那個日子可能是不遠了。

超級盃 川普 民調

禽流感流行季 台灣因應之道

