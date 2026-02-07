口出狂言 心思極細 實力十足

川普 講話常語不驚人死不休，詞鋒犀利，譏笑怒罵，咄咄傷人，刺中敵人，但也不時傷了朋友的心。事後證明他口中非狂言，背後有他的縝密思維，且計畫周詳，狂中有理，最後成功，證明川普成功都建築在美國強大政治、經濟和軍事實力基礎之上。

川普口頭上說習近平是他的好朋友，實際上他視習乃亂世最大的黑手，邪惡中的軸心，消滅習戰勝中共 是川普終極的目的。川普2.0開始，即閃電重新控制巴拿馬運河，跟著活捉委內瑞拉馬杜洛夫婦，三兩下手勢即迅速穩定拉丁美洲局面。

搞定海灣富裕油國，拑制中東首惡伊朗，海空封鎖領空和海域，隨時可動手清剿這個借神權壓制人民的政權，川普目標要建立一個和諧民主的中東。

美國航母戰鬥群常駐印太地區，維護馬六甲海峽、南海、台海和東北亞日韓的安全。日本高市早苗是川普粉絲，南韓李在明在川普關稅大棒之下，不敢明目張膽親中共。有美國的存在，中共攻台就是中共滅亡之時。

中共算盤中亞洲、中東和南美都失守了，投下重資的一帶一路行不通了。習近平是川普最終的敵人，絕非好朋友。

歐洲方面川普痛罵德國、英國和法國不作為，除將國家經費百分五資金投在軍事國防上，才能應對俄羅斯的入侵。以關稅為手段教訓投共的加拿大總理卡尼，沒有美國支撐，加拿大汽車和飛機工業，加上能源及木材原料失去美國市場，加拿大挨得下去？

川普視加拿大和格陵蘭為美國的51和52州，奚落之言令加拿大總理卡尼和歐盟首腦難以接受，但事實擺出來全是有憑有據。格陵蘭歸丹麥託管，歐盟軍事力量無法保衛格陵蘭抗拒外部勢力入侵，中共對這北極大塊土地虎視眈眈，豐富礦藏，通往歐洲的捷徑都令中共垂涎三尺。唯有美國的強大軍事力量和先進科技水平才能保證格陵蘭確保在民主國家的手裡。

美國國內稅制改革頗得民心，小費加班費免稅，增加免稅額。通膨減低，汽油降價，加州油站已重現4元以下單價，物價趨平穩。

由於緊守邊界，已經成功遏止非法移民 進入。ICE清除有犯罪紀錄的非法移民，犯罪率明顯下降，社會趨於安定。逮捕過程中有時過於偏激，但逐步改善中，驅逐非法移民的政策受到人們的支持。人們可以和平示威遊行，表達自己訴求，但暴力破壞絕不容許，各城市及各州警方都得配合，各司其職，公平執法。

川普行事高調，言論大膽直率，這是他主政的風格。他領導執政團隊效率高，做事不拖泥帶水，話到做到。川普的記者會特別多，讓人們知道政府在做什麼，怎樣去做。無論對他個人喜好與否，不能否認川普是個能幹大事的總統。