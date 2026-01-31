川普勿遣散獨立機構員工

好萊塢巨星在他們的電影裡，都常用其傳神的口頭禪；克林伊斯威特為「Make my day」, 史瓦辛格為「I'be back」。川普 在他過去的電視影集The Apprentice也不落人後， 為「You are fired」；在他那個炫富的影集中，他坐鎮於富麗堂皇的川普大廈，對求職者在被測試後，「你被開除」為他對不合他標準求職者慣用的語句。

川普第二次當上總統，似乎仍然活在他那個缺乏內容的電視影集裡；想要開除誰，誰就得走路。在他第一任總統時，不少幕僚不能忍受他的作為而自動辭職。目前他使用的皆為對他忠心耿耿的幕僚，深知老闆說了算，為了自己的職務，不聲不吭、閉口無言，結果是讓川普欲所欲為，「不合我旨意，皆得另謀出路」為對他控制下屬的警告。

除了直屬的幕僚有被開除的危險之外，川普對獨立的機構如Federal Reserve的主席也不放過，因為該首長拒絕川普的建議降低利率。對其他獨立機關的首長，川普也不顧其獨立性，動輒揚言開除。筆者認為：他不顧法理及立場的做法已經開了先例，必須及時阻止！

令人擔心的是，為共和黨 多數的國會以及最高法院對川普不合法理的所作所為噤若寒蟬，兩個機構都缺乏其制衡的獨立性。為了美國的前途著想，今年11月的期中選舉 ，選民必須要翻轉只為黨派利益的共和黨國會席次；深知選民無法開除川普，但是可以阻止他繼續胡作非為。