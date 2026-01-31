我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

川普勿遣散獨立機構員工

薛永康╱托倫斯
聽新聞
test
0:00 /0:00

好萊塢巨星在他們的電影裡，都常用其傳神的口頭禪；克林伊斯威特為「Make my day」,  史瓦辛格為「I'be back」。川普在他過去的電視影集The Apprentice也不落人後， 為「You are fired」；在他那個炫富的影集中，他坐鎮於富麗堂皇的川普大廈，對求職者在被測試後，「你被開除」為他對不合他標準求職者慣用的語句。

川普第二次當上總統，似乎仍然活在他那個缺乏內容的電視影集裡；想要開除誰，誰就得走路。在他第一任總統時，不少幕僚不能忍受他的作為而自動辭職。目前他使用的皆為對他忠心耿耿的幕僚，深知老闆說了算，為了自己的職務，不聲不吭、閉口無言，結果是讓川普欲所欲為，「不合我旨意，皆得另謀出路」為對他控制下屬的警告。

除了直屬的幕僚有被開除的危險之外，川普對獨立的機構如Federal Reserve的主席也不放過，因為該首長拒絕川普的建議降低利率。對其他獨立機關的首長，川普也不顧其獨立性，動輒揚言開除。筆者認為：他不顧法理及立場的做法已經開了先例，必須及時阻止！

令人擔心的是，為共和黨多數的國會以及最高法院對川普不合法理的所作所為噤若寒蟬，兩個機構都缺乏其制衡的獨立性。為了美國的前途著想，今年11月的期中選舉，選民必須要翻轉只為黨派利益的共和黨國會席次；深知選民無法開除川普，但是可以阻止他繼續胡作非為。

川普 共和黨 期中選舉

上一則

沒有下次的川普 讓台有更多下次？

延伸閱讀

賴政府何不學學哈韓族

賴政府何不學學哈韓族
美伊戰火一觸即發 川普為何又考慮打伊朗？

美伊戰火一觸即發 川普為何又考慮打伊朗？
川普點名南韓國會未過貿易協議 貝森特：批准前不算數

川普點名南韓國會未過貿易協議 貝森特：批准前不算數
川普喊併加拿大 聽聽就好

川普喊併加拿大 聽聽就好

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／明州危機緩和？政府又要關？張又俠事件大到無法透明化

2026-01-28 14:33

張又俠落馬 中共高層權鬥見分曉

2026-01-26 01:00

川普所為 襯托習近平更好相處？

2026-01-27 01:00

川普告戴蒙 既是報復 也是圍魏救趙

2026-01-25 01:00

團結中等國家 卡尼達沃斯演說的空谷足音

2026-01-24 01:00

第二名抗議者受害 川普的危機時刻

2026-01-28 01:00

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫