和平理事會將取代聯合國

川普退出聯合國 屬下的35個機構，這要命的一刀，令風雨飄零中聯合國走上窮途末路。

二次大戰後聯合國安理會由中蘇美英法五大戰勝國出任，只要有其中一個國家反對，安理會決議便無法通過。存在蘇美兩集團政治對抗限制，聯合國慢慢變成無牙老虎，難辦大事。

上世紀七十年代中共 進入聯合國，工作人員開始派駐聯合國，並有計劃逐步進入各屬下機構，慢慢登上主任、總幹事等重要職位。第一個上位的就是香港 原衛生署署長陳馮富珍，她被中共推舉為世界衛生組織總幹事。陳在香港口碑平平，對香港SARS、禽流感疫症缺乏應有的警惕及有力防範，頻叫市民放心多食雞肉，大家給她起了個「雞珍」的綽號。陳馮富珍在世衛執行一個中國政策，將台灣排斥在世界衛生組織之外，連觀察員身分也沒有，也忽視台灣防疫及公共醫療體系的成績。

聯合國國際刑警中副局長一職由原中共公安部副部長孟宏偉出任，他利用此職位配合中共紅色追捕令捉拿外逃中方官員，借聯合國名義，達到政治追殺的目的。

職合國國際民航組織由中共官員劉方出任此組織秘書長。世貿組織、開發銀行、太空衛星通訊、海運、綠色能源等部門也由許多中國官員充當。他們已經熟悉聯合國機構運作，長期佔據重要職位，大大加強中國對聯合國影響力度。

中共拉攏大批亞非拉小國參加聯合國人權理事會，利用少數服從多數取得話語權，處處以人權捍衛者抨擊美歐先進民主國家。

大批中共外交人才進駐聯合國秘書部，翻譯部門中公文中文譯本全部採用中共專用政治詞彙代替原來傳統中文。將香港原來地位是英國殖民地硬說成是中國主權轄下國土，抹煞香港市民應有公投的權利。紐約總部中文翻譯導遊特別歧視台灣同胞，曾拒絕台灣護照持有人入內參觀。

川普早已對聯合國的作用表示不滿，如今組成的和平理事會首要任務是重建加薩，接著將會繼續就國際大事作出安排，如重建中東秩序，保護印太地區安全，俄烏戰爭後烏克蘭重建，將格陵蘭建成防止中共俄國入侵的民主自由世界堡壘。歐盟如英、法、德等幾國態度軟弱目光短視，拒絕參加和平理事會。加拿大先在被邀之列，但最後因投靠中共被川普所拒。川普的目標非常明顯，和平理事會最終將取聯合國而代之。

第一次世界大戰後國聯成立，第二次世界大戰後誕生的聯合國已完成歷史任務解體在即。和平理事會的成立有望在第三次世界大戰風雲密布時發揮重要作用，川普願意擔任永遠主席，即是和平理事會永遠掌握在美國手中，別人難以取代。