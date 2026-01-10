川普的話不但要聽還要信

我的頻道

馬櫻╱加州
2026年1月3號凌晨，來自美國20個空軍基地、共150架戰機進入委內瑞拉空域，癱瘓了俄中軍事防禦系統，毀了馬杜洛總統府和軍事指揮部。美國黒鷹直升機將精銳三角洲特種陸軍空降到馬杜洛城市堡壘，活捉馬杜洛夫婦，以販毒洗錢、恐怖主義罪、持有武器罪和威脅美國後院安全為由，將馬杜洛扣押到紐約南區聯邦法庭候審。

消息由川普總統在自媒體上公布，隨著在佛州海湖莊園召開有參謀長聯席會議主席、戰爭部長、情報部長及國務卿舉行聯合記者會，公布整個拘捕過程。半年來，川普叫降馬杜洛但無效，終於由這次嚴密精準的軍事逮捕行動結束。

最妙的是美國軍事行動是在習近平特使邱小琪剛與馬杜洛會談後幾小時開始的，這個邱姓外交官真倒霉，用自己外交聲譽當作陪葬品。中共被摑了個大耳光，委國的政治經濟投資一舖清袋，令習近平尷尬無比，臉上無光。

委內瑞拉近十年來經濟每況愈下，人民生活困苦，川普拋出橄欖枝多次被拒後終於作出驚天軍事行動，迅速有效又有震懾力。美國石油公司重回委內瑞拉，美國在經濟上協助委國再建家園。

下一個目標應該是毒品泛濫成災的哥倫比亞和離美國本土只有90哩的古巴。川普和他古巴籍國務卿是不會忘記當年甘廼迪總統豬玀灣事件的恥辱。被捕的馬杜洛是由一隊古巴衛士去保護，說明古巴在委內瑞拉擔任的角色，有仇不報非君子，古巴今後肯定有戲。

中東伊朗的日子不好過，上次挨了「午夜之錘」，地下核子基地被美以兩國一鍋端。伊朗全國爆發人民反抗暴動，兩個城市巳被憤怒的市民占據。川普總統警告哈梅尼不得妄動，如有任何鎭壓引致人命死傷，川普手鎗子彈已上膛了。

再回頭看看，美國航母戰鬥群早已布局南海多時，印太美國空軍基地虎視眈眈，澳紐日本守住第一島鏈，中共如果真的賭一賭武統台灣，想跨過台灣海峽，美國在精準打擊及現代戰爭教科書級最佳的示範擺在中共面前。美國擁有世界上最強大的海空軍，三角洲及海豹突擊隊，馬杜洛被押上美國法庭就是個好例證。

川普不是個普通美國總統，他任內要讓美國再度偉大，第二任期剛好過了100天，走出一條嶄新的強硬路線，令中東恐怖分子、向外侵略擴張的普亭和中共極權不得不回到現實。丹麥那格陵蘭是川普心中難以忘懷的一塊土地，也是他做夢也想守護好這個處於北極圈的世界第一大島是川普神聖的職責。

川普是個不一樣的總統，強悍得有點狂妄和出格。不過，他講過的話你要聽還要信！

川普 馬杜洛 古巴

