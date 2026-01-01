我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不認老：閉眼是放鬆 聽不清是現場太吵

新的一年想改善財務狀況 先檢查三個關鍵數字

川普2.0版NSS：歐盟斯人獨憔悴

羅至美（台北市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

幾乎對所有國家而言，美國川普政府上任近周年發布的國家安全戰略（NSS）是一份意外，又或是預期中的耶誕禮物。它標榜的彈性現實主義、不干預、不作道德與價值審判的原則，讓許多非民主國家鬆了一口氣，也一改過去川普第一任與拜登政府的NSS，刻意避免了對中國採取對抗性的批判言辭。對印太國家則持續保證堅定盟友的立場。最大的贏家無疑是俄羅斯，它的戰爭行為若非既往不咎，卻至少已翻頁，且把遲遲無法結束戰爭的責任隱隱指向非交戰國的歐盟

是的，歐盟是川普2.0版NSS唯一的輸家，在短短29頁的內容中，歐盟是唯一遭嚴厲批評的對象。在談到歐洲時，NSS標榜的「彈性現實主義」與不干預原則均完全不適用。NSS批評道，歐洲面臨的問題不只是國防支出的不足與經濟的停滯，而是更為嚴重的「文明抹滅」；NSS將這嚴重的文明危機歸咎於歐盟此類的超國家組織，傷害了歐洲境內的政治自由與國家主權，且歐洲人的言論自由因其過度管制而受損。

美國身為與歐洲有文化、情感連結的國家，要幫助歐洲人「抵抗目前的政治軌道」、鼓舞歐洲境內的「愛國」政黨並減少移民，以幫助歐洲恢復「過去的偉大」。

對於NSS的嚴厲批評與明顯的干預內政，歐盟對外事務與安全最高代表Kaja Kallas回應是：「我們不同意部分主題，但在核心原則上我們歐美仍是一致的。」究竟哪些還能算是雙方的核心原則？卻沒有解釋。歐盟官方如此蒼白無力的回應，說明它對曾經堅若磐石的大西洋聯盟已不復存在，表現得不知所措與自我逃避。一位歐洲學者對歐盟的反應有一生動的形容：我的伴侶傷害了我，但他仍然愛我。

儘管NSS的許多批評是涉及主觀意識形態的文化戰爭，但它提到的兩個歐洲現象是公允與客觀的。一是撇開核武不論，歐洲不論從哪一個標準來看，條件都明顯優於俄羅斯，然而應對烏克蘭戰爭，不論是戰還是和，卻都非美國不行；戰爭發生至今已快4年，歐洲防禦聯盟仍是空中樓閣。

其次，是NSS批評歐洲國家雖說渴望和平，卻從不落實在行動上。確實如此，一直到美俄元首跳過歐洲盟友在阿拉斯加直接見面，會商終止烏克蘭戰爭的和平方案，歐洲決策菁英才反應過來，要有歐洲版的劇本與腹案。

歐洲如此進退失據，很大程度源自心理上、軍事上強烈依附美國的主觀情感與客觀現實。一位歐洲評論者如此形容：歐洲各國在北約中合作順暢，是因為他們有一位「美國指揮官」，歐洲的自我安全認同就是：我們是美國最忠實的盟友。

然而，國際政治就如同曾任英國首相的Palmerston勳爵所言：「我們沒有永遠的敵人、也沒有永遠的朋友，只有國家利益是永恆不變的，也是我們該依循的。」川普2.0版的NSS清楚闡明了美國的核心利益，當美國的國家利益因G2時代來臨而轉向、改變時，留下了茫然失措的歐洲。走向未知的2026，這是歐洲菁英們第一次發現，自己不在餐桌旁，而是在菜單上。

（本文取自1月2日聯合報民意論壇，作者為台北大學公行系主任、公共事務學院副院長、歐盟莫內講座教授）

歐盟 川普 烏克蘭

上一則

不斷縮小的套索 正義使命-2025軍演

下一則

賴清德總統元旦談話…回響數字亮眼 感受無比分裂

延伸閱讀

川普自曝每天服用阿斯匹靈超過醫師建議「想要清澈好血」

川普自曝每天服用阿斯匹靈超過醫師建議「想要清澈好血」
知名度不高…她幫助川普攻占社群媒體 網路互動超強

知名度不高…她幫助川普攻占社群媒體 網路互動超強
司法受阻 川普：暫停派國民兵 會更強勢回歸

司法受阻 川普：暫停派國民兵 會更強勢回歸
政治報復？川普第2任期以來 首次否決跨黨支持的2法案

政治報復？川普第2任期以來 首次否決跨黨支持的2法案

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／環台軍演然後呢？明州詐騙政府案、2026驗收年

2025-12-31 14:16
川普總統(左)於2019年7月17日在白宮會見宗教迫害倖存者時，聆聽來自奈及利亞的基督徒艾絲特．比特魯斯(Esther Bitrus)發言。比特魯斯當時倚靠在川普的座椅旁。(美聯社)

社論／平安夜 世界並不平靜

2025-12-27 15:41

川普政府取締庇護作假 衝擊華人

2025-12-31 01:00

范斯將謀總統大位 川普心情尷尬

2025-12-25 01:00

華府如何看待台灣的憲政危機？

2025-12-26 01:00

2026「AI競賽」美中不同策略

2025-12-29 01:00

超人氣

更多 >
4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案

4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案
福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」
展開賭城駐唱 珍妮佛羅培茲妙回「老是一絲不掛」批評

展開賭城駐唱 珍妮佛羅培茲妙回「老是一絲不掛」批評
Meta天價買下Manus 創辦三小伙「草根暴富」

Meta天價買下Manus 創辦三小伙「草根暴富」
公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境